A fogyáshoz nem feltétlenül kell drasztikus változásokat hozni. Valójában egy olyan egészséges életmódot kell kialakítani, ami hosszú távon is tartható, ami nem okoz hiánybetegségeket, hanem éppen hogy feltölti a testünket jófajta tápanyagokkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal, és persze mindeközben fogyni is lehet. A lapos has titka is néhány apró változtatásban rejlik.

Pörgesd fel az anyagcserédet

A lapos has egyik titka a jó anyagcsere: rendbe teszi a bélműködést, nem tud felhalmozódni a salakanyag a szervezetedben, így eltűnnek a pluszkilók. Soha semmilyen méregtelenítő kúrára nem lesz szükséged, ha a mindennapokban odafigyelsz arra, hogy megfelelően működhessen az anyagcseréd. Ennek egyik sarkalatos pontja a rostos ételek fogyasztása. A rostok serkentik az anyagcserét, javítják a bélműködést. A reggeli zabkása mellett a gabonák, a magvak, a zöldségek és a gyümölcsök is kiváló rostforrások.

Igyál sok vizet

Az anyagcsere-folyamatok megfelelő működéséhez az elegendő mennyiségű vízfogyasztás is hozzátartozik. Gyakran elfelejtik megemlíteni, hogy a sok rostos étel fogyasztásával éppen ellenkező hatást érhetünk el, ha nem iszunk mellé vizet. Minimum napi két literre szüksége van egy felnőtt szervezetének. Mosd ki magadból a méreganyagokat a lapos has érdekében is.

Kerüld a túlevést

Napi ötszöri étkezésre van szükség ahhoz, hogy ne terheld meg egyszerre a gyomrodat. A túlevés nemcsak nagy pocakot eredményez, de a közérzetednek sem tesz jót. Bágyadttá, enerválttá tesz, ráadásul edzeni sem lehet tele hassal. A túlevés elkerüléséhez a két legfontosabb tényező, hogy lassítani kell az étkezési tempón, így lesz ideje az információnak eljutni az agyunkhoz, amikor jóllaktunk. A másik pedig az, hogy kisebb adagokat kell a tányérunkra tenni, és legfeljebb újra merni, ha az mégsem volt elegendő.

Hagyd el a puffasztó ételeket

Sok olyan étel van, ami egyébként kifejezetten egészséges, de puffasztó hatású. Például a a brokkoli vagy a bab. Ezeket érdemes ebben az időszakban mérsékelten fogyasztani. Viszont vannak olyan puffasztó ételek, amelyekről mindenképpen le kell mondani. Például a bő olajban, zsírban sült fogások, a finomított szénhidrátok, köztük a péksütemények, cukros ételek vagy a túlzottan sós nassolnivalók.

Edzésre fel

Már az étkezéssel is rengeteget tehetsz azért, hogy leadj néhány kilót, és lapos legyen a hasad. De a tökéletes végeredményhez, nem beszélve a jó közérzetről, edzésre is szükség van, és nem kell rögtön kondibérletre gondolni. Ezt is kezdheted apró lépésekkel. Először próbálj ki egy gyors otthoni edzést hangolódásként, ne feledd, néha napi öt perc is elég a cél érdekében.