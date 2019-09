Az az igazság, hogy napi ötszöri étkezéssel, egy kiegyensúlyozott étrenddel teljesen elkerülhető, hogy egyáltalán bármikor is ránktörjön az éhségérzet. De azért vannak olyan napok, amikor az ember nem tud ennyire tudatosan tervezni, vagy éppen még kezdő életmódváltóként nincs tisztában az egészséges étrend szabályaival, és ekkor bizony gyakrabban beüthet a farkaséhség, amivel nem árt vigyázni. Sok élethelyzetben ugyanis nagyon rossz tanácsadó. Most eláruljuk, mitől óvakodj, ha üres a gyomrod!

Sajnos sokan még mindig azt gondolják, hogy ha koplalnak, attól fogyhatnak. Pedig a koplalás, az állandó éhségérzet csak legyengít, ráadásul különböző hiánybetegségek is kialakulhatnak az ételmegvonás miatt. Az is óriási tévhit, hogy ha üres gyomorral edzel, akkor több kalóriát égetsz. Ellenben semmi erőd nem lesz a sporthoz. Nem véletlen, hogy a napi ötszöri étkezés javasolt, ez folyamatos energiaellátást biztosít, így egész nap lesz erőd a napi teendőkhöz. Az edzéshez pedig kifejezetten sok erőre, energiára van szükség, vagyis korgó gyomorral az edzőteremben semmire sem mész. Táplálkozz tudatosan és változatosan!

A megfigyelések azt bizonyítják, ha éhesen megyünk vásárolni, nemcsak a közvetlenül fogyasztható élelmiszerekből vásárolunk többet, hanem a tartós élelmiszerekből is, mintha raktározni akarnánk a szűkösebb napokra. Ha nem az éhség, hanem a józan ész vezérelne a bevásárlókocsi tologatása közben, nagyjából feleannyi terméket vennénk, és sokkal átgondoltabban választanánk. Ráadásul a nassolnivalókat is sokkal szívesebben pakoljuk be a kocsiba, ha a farkaséhség veszi át a hatalmat felettünk.

A kávénak rengeteg pozitív hatása van, legalábbis a jó minőségű kávészemeknek, ha aztán nem dobunk hozzá három szem kockacukrot is. Vagyis a kávé fogyasztása abszolút javasolt, kivéve éhgyomorra. A kávé ugyanis beindítja a sav termelődését, aminek segíti az ételek lebontását. Ha éhesen isszuk meg a feketét, azaz nincs étel, amit le tudna bontani, akkor a savak kimarják a gyomrot.

Az éhség közérzetre gyakorolt hatását valószínűleg már mindenki megtapasztalta, habár különböző mértékben jelentkezik az embereknél: a feszült idegállapot, az ingerültség és a mindjárt lekiabálom a fejedet különböző fokozatai mutatkoznak. Éppen ezért komoly beszélgetéseket semmiképpen nem javasolunk ilyenkor, főleg olyannal, akit nagyon szeretsz, mert ilyen állapotban könnyen meg tudod bántani a másikat.

Az éhség akkor is rossz tanácsadó, ha éppen leülnénk enni. Hiszen éhesen sokkal gyorsabban, így sokkal többet is eszünk, mivel nincs ideje eljutni az információnak az agyunkig, hogy jóllaktunk. A gyorsan evők egyszerűen olyan tempót diktálnak, hogy az agy sem tud időben reagálni arra, hogy mikor elég. A rendszeres túlevés pedig nagyon hamar elhízáshoz vezet. Ha már nagyon éhes vagy, étkezés előtt igyál meg egy pohár vizet, ez kissé eltelíti a gyomrodat, és segíti majd az emésztést is. Próbálj tudatosan figyelni arra, hogy ne falj, és rágd meg jól az ételt.