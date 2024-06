Sokan gondolhatják azt, hogy a királyi család tagjai a hétköznapi emberek felett állnak, már olyan értelemben, hogy a kötelességeiken túl mindent másként csinálnak, mint az átlagemberek. A valóság azonban más, ezt bizonyítja Vilmos herceg legújabb fotója is.

Vilmos herceg sűrűn oszt meg fotókat a mindennapjairól a közösségi oldalán

Forrás: NurPhoto via Getty Images

Így még sosem láttuk Vilmos herceget

A walesi házaspár gyakran oszt meg családi fotókat, hétköznapi pillanatokat az Instagram-oldalán, így nem meglepő Vilmos herceg legújabb fotója sem, amelyen egy vonatfülkében ül, úton Cardiff felé, előtte pedig a kisasztalon fekszik irattartója és az okostelefonja. A fotó azért is különleges, mert ritka pillanatok egyike, amikor olyan kép készül a királyi család tagjairól, amelyek a privát telefonjuk is látható. Bár volt már erre példa a 2012-es londoni olimpián, ahol a fotósok megörökítették, ahogy épp ők is fotóznak a telefonjaikkal.

Vilmos herceg ügyel a gyerekei képernyőidejére

A walesi herceg beszélt már a nyilvánosság előtt arról, hogy mennyire fontos minimálisra csökkenteni a mobilozással és úgy egyáltalán a képernyő előtt töltött időt. 2022-ben a BAFTA londoni székhelyén tett látogatása során beszélt a témáról. Akkor mesélt arról is, hogy három gyerekük esetében, hogy szabályozzák a képernyőidőt: “jelenleg a számítógépen való játékot próbáljuk szabályozni, ellenőrizzük a képernyőidőt. Óvatosan kell ezzel bánni”. Hozzátette, hogy a gyerekek közül György herceg van oda igazán az online játékokért, a testvérei még túl kicsik ehhez, de a filmeket ők is szeretik.