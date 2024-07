Lady Amelia Windsor meglepő szettben pózolt - FOTÓ

Harry és Vilmos unokatestvére, Lady Amelia Windsor igazi divatdiktátor. Bármerre jár, feltűnést kelt, és nemcsak magas rangja, hanem vad és bohókás öltözéke miatt is.

Lady Amelia Windsor igazi divatdiktátor

Forrás: Northfoto

Lady Amelia Windsor elegánsra váltott

Lady Amelia Windsor azonban most valóban meglepett mindenkit, amikor londoni Nemzeti Galériából nem a tőle megszokott stílusban, hanem elegánsan, vörös miniruhában, kis fekete kabátban és térdig érő csizmában lépett ki.

A fast fashion ellen kampányolt Amelia

A divatikon Amelia egyébként a Storm Model Managementhez szerződött, ahova Kate Moss is, sajátos stílusát pedig klasszikus márkák fiatalos darabjaiból alakította ki: imádja a Dolce & Gabbanát, a Bulgarit és a Chanelt. Fesztiválszettje, amelyről az Instagramon posztolt is, nagyon menő, a királyi család fiatalabb rajongói odavannak a kinézetéért. Amelia nem csak ezért nem visel filléres dolgokat, mert megteheti, hogy nagy márkák jó minőségű és tartósabb ruháit hordja: a koronavírus-járvány közepette folyamatosan a fenntarthatóság mellett kampányolt és a fast fashion környezetre gyakorolt ​​hatásáról is beszélt. Amelia hétköznapi sminkrutinja is nagyon egyszerű, jobban szereti a természetes megjelenést, csupán néhány lépéssel emeli ki vonásait. "A mindennapokon csak korrektort és bronzosítót használok. Alkalmakra persze tussal és szempillaspirállal is kiemelem a szememet és szeretem az arany vagy ezüst szemhéjfestéket is" - nyilatkozta korábban.