Jennifer Lopeznek lenni 24 órás munka: ez tehette be a kaput Ben Afflecknél

JLo nem hitte, hogy Ben besokall

Bár a problémákat Lopez is érzékelte, arra nem számított, hogy Bennek olyannyira elege lesz, hogy amíg ő Európában nyaralt, férje elviszi az utolsó holmijait is a 60 millió dolláros Beverly Hills-i kastélyukból, amit egyébként egy ideje árulnak is. "Jen kétségbeseett amikor visszajött, és megtudta, hogy Ben mindent összepakolt. Ez hatalmas pofon volt számára" - mesélte a bennfentes.