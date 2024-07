Működő test: a Netflix sorozata a béranyaság erkölcsi kérdéseit is boncolgatja

A Működő test a Netflixen megjelent izraeli sorozat, aminek központi témája a meddőség és a béranyaság. Ellie és Ido egy újabb vetélés után úgy döntenek, ideje megfontolni egy másik lehetőséget… A sorozat bemutatja a béranya kiválasztásának folyamatát, az orvosi és jogi kihívásokat, valamint az érintett felek közötti érzelmi konfliktusokat. A béranya és a biológiai szülők között kialakuló kapcsolat dinamikája különösen hangsúlyos a történetben, amely sokszor feszültséggel és váratlan fordulatokkal teli.

Működő test: a vetélések után a sorozat két főszereplője úgy dönt, a béranyaságot választják

Forrás: YouTube/Pitch Creative

Működő test: fontos társadalmi kérdésekre reflektál az izraeli sorozat

A Netflix sorozata mélyrehatóan foglalkozik olyan érzékeny és fontos témákkal, mint a béranyaság és a meddőség. A történet középpontjában a női test és a mesterséges megtermékenyítés áll, amelyek különösen aktuálisak a mai társadalomban. A sorozat nemcsak szórakoztat, hanem elgondolkodtat a béranyaság erkölcsi kérdéseiről is. Ugyanis nemcsak a gyakorlati oldalát mutatja be: a sorozat egyik fő szála a béranya személyes története, aki anyagi és személyes okokból vállalja a feladatot.

A béranya személyes története is megjelenik a sorozatban

Forrás: IMDb

Az ő szemszögéből ismerhetjük meg a béranyaság hátterében meghúzódó érzelmi és erkölcsi kérdéseket, miközben a biológiai szülők küzdelmeit és dilemmáit is átélhetjük. Miközben ők elkötelezik magukat a folyamat mellett, és kiválasztják a béranyát, Chent, mások véleményével is meg kell küzdeniük, beleértve a saját szüleiket is, akik nem mindig támogatják őket...

A sorozat egyik alkotója, Shira Hadad személyes indíttatásból vágott bele a béranyaság a filmvásznon való bemutatásába. "A fiam majdnem 10 évvel ezelőtt béranyaság útján született. Én is átéltem, bár szerencsémre sokkal kevésbé volt drámai" - árulta el. Meggyőzték hogy ebben a "háromszögben" sok lehetőség rejlik.

Rengeteg különböző történetet tudnának elmesélni arról, hogy mit jelent szülőnek, partnernek lenni, és mi az az ár, amit hajlandóak vagyunk ezért megfizetni.

Béranyaság a filmvásznon: valóság és fikció határán

A "Működő test" kiválóan mutatja be a béranyaságot, olyan valóságos problémákat ábrázolva, amelyekkel sok pár küzd világszerte. Az izraeli Netflix sorozatban a meddőség és a béranyaság kérdései életszerűen jelennek meg, szem előtt tartották ugyanis, hogy karaktereiket nemcsak egyetlen cél mozgatja, a szereplők nemcsak szülők, hanem emberek is munkahellyel, ambíciókkal és váratlan érzelmekkel, így a nézők könnyen azonosulhatnak a karakterekkel és az általuk megélt kihívásokkal. A Működő test nem zárkózik el a valóságtól, ezért aztán a női test bemutatása különösen hangsúlyos a sorozatban, ahogy az is, hogy mit jelent a terhesség és a vetélés.