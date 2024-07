Ryan Reynolds végre elárulta negyedik gyerekük nemét: több mint 1 éve titkolják

Tavaly februárban született meg Blake Lively és Ryan Reynolds negyedik gyereke, akinek nemét még csak most hozták nyilvánosságra, de a nevét sem sokkal korábban árulták el.

Elárutlák Ryan Reynolds és Balke Lively negyedik gyerekének nemét

Forrás: Getty Images via AFP

Ryan Reynolds elárulta negyedik gyerekük nemét

Blake Lively és Ryan Reynolds Hollywood két szupersztárja, de annak ellenére, hogy ők refelktorfényben vannak, a gyerekeikről nem tesznek közzé túl sok információt. A sztárpár féltve őrzi őket a nyilvánosságtól. Első gyerekük James Reynolds, aki 2014 decemberében születet. Nevét Blake apjáról kapta. Inez Reynolds 2016 szeptemberében született, és ő a pár második gyereke. Betty Reynolds 2019 októberében született, ő a harmadik Reynolds gyerek. Negyedik gyerekük 2023 elején született. A legfiatalabb Reynolds gyerekről viszonylag keveset tudni, mivel Blake és Ryan továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekeik magánéletének megőrzésére, de mostanra már kiderült a neve és a neme is.

A héten Ryan Reynolds felfedte, hogy negyedik gyereküket Olinnak hívják, ám akkor azt még nem árulták el, hogy Olin nevű gyerekük fiú vagy lány. A név skandináv eredetű, és általában fiúknak adják.

A név jelentése "örökség" vagy "örökös". Ryan és Blake korábban is egyedi, jelentéssel bíró neveket választottak gyermekeiknek, így nem meglepő, hogy negyedik babájuknál is így tettek. Ezt követően a rajongók elkezdték találgatni, hogy vajon kisfiú vagy kislány lehet a negyedik Reynolds, a színész azonban véget vetett a spekulációknak. Egy interjúban közölte, hogy Olin kisfiú.

A színész az információkat új filmjének sajtókörútján csepegtette.

A Deadpool & Rozsomák egy izgalmas és régóta várt alkotás, amelyet Shawn Levy rendezett. A filmben Ryan Reynold Hugh Jackmannel együtt szerepel, Ryan a Deadpool főszereplőjét, Hugh pedig Rozsomák karakterét alakítja. A történet szerint hat év telt el a "Deadpool 2" eseményei óta, és Wade Wilson visszavonult a zsoldosélettől, immár használt autók eladásával foglalkozik, de természetesen az élet ismét felülírja a terveit. Kiderül, hogy Rozsomák halála az ő életére is hatással van, ezért megpróbál egy alternatív univerzumban találni egy másik Logant. A film tele van akcióval, humorral és meglepetésekkel, amelyeket a rajongók imádni fognak. A szereplők között megtalálható még Emma Corrin, Morena Baccarin és Leslie Uggams is. Ez az első alkalom, hogy Deadpool és Rozsomák hivatalosan is együtt szerepelnek a Marvel univerzumában.