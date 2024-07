Terhesség és tanácsadás: így kezeld, ha mindenki jobban tudja, hogyan kéne gyereket várnod

A gyermekvárás időszaka amellett, hogy csodálatos, néha elég bizonytalanná teheti a kismamát, aki naponta többször szembesül a jelenséggel, hogy úton-útfélen osztják neki a tanácsokat. Az első terhesség egyébként is tele van bizonytalanságokkal, vegyes érzelmekkel teli időszak ez, hangulatingadozásokkal, amit a hormonok játéka és a baba miatti szorongás mellett felerősít mások jó- vagy kevésbé jóindulatú okoskodása is. Az első időszakban még jól jöhet egy-egy tanács, de a kéretlen terhességi tanácsok hamar túlterhelik a kismamát, akinek fogalma nincs, hogyan kezelje, hogy mindenki jobban tudja, mit kellene tennie és mi a jó neki, mint saját maga. És akkor a folyamatos hastapogatásról még nem is beszéltünk...

Terhesség alatt a kismama úton-útfélen kapja a kéretlen tanácsokat, és akkor a hastapogatásról még nem is beszéltünk

Forrás: Shutterstock

Így kezeld jól terhesség idején a kéretlen tanácsokat

Ha eleged van abból, hogy mindenki okoskodik, javaslatokat tesz, ötletekkel bombáz, rosszallóan néz rád vagy fogdos, a következő módszerekkel leszerelheted a kéretlen tanácsadókat.

1. Légy kegyes, mosolyogj és köszönd meg a kedvességet

Ha olyan embertől kapsz kéretlen terhességi tanácsot, akinek a szándékai vitathatóak, ne menj bele a játszmájába. Mosolyogva köszönd meg a kedvességét, ezzel elismerve az illető jó szándékát. Az udvarias interakció pozitív hangnemet teremt, így a kevésbé jóindulatú okoskodó lába alól kihúzod a talajt, és elkerülöd a felesleges konfliktusokat.

2. Ne félj határokat szabni

Bátran húzd meg a saját határaidat, világosan mondd meg mindenkinek, hogy milyen tanácsokat vagy hajlandó elfogadni. Udvariasan tájékoztasd a többieket a preferenciáidról, és nyugodtan jelezd, hogy ha szükséged lesz rá, majd tanácsot kérsz. Ez az az életszakasz, amikor a saját érzelmi jóléted a legfontosabb.

3. Válts témát

Attól, hogy a másik a te terhességedről akar beszélgetni, neked nem kell a várandósságodról cseverészned. Ha eleged van a tanácsokból, egyszerűen válts témát. A másik is venni fogja a lapot.

4. Humorral oldd a helyzetet

Lőj el egy poént, amivel finoman jelzed, hogy elégedett vagy a saját döntéseiddel. Egy jól időzített vicc megtörheti a feszültséget, és elriaszthatja a további tanácsadást.