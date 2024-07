Katalin hercegné elutasította Károly király szokatlan kérését: ezt kívánta tőle az uralkodó

Katalin hercegné és apósa, Károly király köztudottan nagyon szoros kapcsolatot ápolnak. És a néhai Erzsébet királynőhöz hasonlóan Károly sem csinál titkot abból, hogy Vilmos herceggel kötött házassága óta Katalin mekkora kincs a monarchia számára. Még saját egészségügyi problémáival küszködve is elkötelezett maradt az uralkodó - és maga a királyi család - támogatása mellett. A királyi család rajongott tagja az elmúlt hetekben újra a reflektorfénybe léphetett: megjelent a Trooping the Colour ünnepségen és Wimbledonban is ő adta át a győztesnek járó trófeát.

Katalin hercegné ellentmondott apósának

De bármennyire is elkötelezett a hercegné a szerepe iránt, amikor Károly néhány évvel ezelőtt egy különleges kérést intézett hozzá, Katalin állítólag - Harry herceg szerint - visszautasította azt.

Sussex hercege a Spare (Tartalék) című könyvében fedte fel azt a szokatlan kérést, amelyet apja intézett Katalinhoz, és amelyből kiderült, milyen az élet a Windsor-házban a zárt ajtók mögött. Harry azt állította, hogy Károly arra kérte Katalint, hogy változtassa meg a nevét, de ő nem volt hajlandó eleget tenni a kérésnek, amelynek oka meglehetősen szokatlan.

Katalin hercegné nem teljesítette Károly király kérését

Károly király, angolul (Charles) és Kamilla királyné (angolul Camilla) neveik miatt lett volna szükség erre. Ugyanis már volt egy királyi jelkép: egy C betűvel és felette egy koronával, ami a királyra és a királynére utalt. Mivel Katalin hercegné nevének eredeti írásmódja Catherine, Károly úgy érezte, hogy ez túl zavaró lenne.

"Legyen Katherine K-val - javasolták"

- idézte fel Harry herceg az eseményeket. Harry azt is állította, hogy amikor a javaslat elhangzott, bátyja, Vilmos nem véleményezte azt: "Vilmoshoz fordultam, és olyan pillantást vetettem rá, hogy 'Hallod ezt? ' Az arca rezzenéstelen maradt." Katalin azonban megtartotta teljes nevének, a Catherine-nek az eredeti írásmódját, annak ellenére, hogy ez zavart okozhat.

Bár Katalin nem teljesítette a kérést, úgy tűnik, ez a döntés nem befolyásolta az apósával való kapcsolatának alakulását. Miután Katalin bejelentette, hogy rákkezelés alatt áll, Károly nem habozott kifejezni támogatását és "szeretett menye" mögé állt: dicsérte a "bátorságát", miután a hercegné érzelmes videóüzenetben számolt be a betegségéről a nyilvánosságnak.