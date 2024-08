Ben Affleck keserédes mérföldkövet ünnepelt Jennifer Garnerrel: Jennifer Lopez persze sehol

Nem meglepő, ugyanis Jennifer Lopez és Ben Affleck semmilyen eseményen nem voltak együtt a nyáron... Elmaradt a második házassági évfordulójuk megünneplése, ahogy az énekesnő születésnapján sem volt ott a férje, és nemrég Ben Afflecknek is nélkülöznie kellett saját születésnapján a feleségét. Ahhoz képes, hogy meglehetősen egyértelmű, kapcsolatuk a végét járja, a pár egyáltalán nem nyilatkozik problémáikról, de ez hamarosan elkerülhetetlen lesz. Annál is inkább, mert a közös álomotthonukat már picara dobták, Ben Affleck pedig már vásárolt is magának egy másik villát, amiben eléldegélhet.

Arról, hogy mi vezetett házasságuk megromlásához több pletyka is kering.

Egyesek szerint eltérő értékrendjük okozhatta a bajt, Jennifer Lopez ugyanis a refelktorfénynek él, míg Ben Affleck visszahúzódóbb életet akart. Bármi is legyen azonban a problémájuk, meglehetősen feltűnő, hogy nem akarnak tenni semmit azért, hogy kapcsolatuk a régi fényében ragyogjon.

Pedig milyen szépen indult... Csaknem 20 évvel első eljegyzésük felbontása után a pár ismét összejött, és most az oltárig is eljutottak. Akár egy tündérmese, csak a „boldogan éltek, míg meg nem haltak" rész nem akar összejönni.

Már csak az a kérdés, miért várnak azzal, hogy véget vessenek a pletykaáradatnak, miért nem jelentik be, hogy valóban véget ért a kapcsolatuk?

Egyesek szerint azért, mert a kezdeti nagy lángolásban több közös projektet is elindítottak, amelyek sikerét arra is alapozták, hogy milyen népszerűvé váltak együtt azzal, hogy újra összejöttek. Ilyen például az Unstoppable című film, amelyben Jennifer Lopez az egyik főszereplő, Ben Affleck pedig producerként működött közre a filmben, amelyet legjobb barátjával, Matt Damonnal közösen vezetett produkciós cége, az Artists Equity keretében készített.