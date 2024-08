Így festenek most Mariah Carey 12 éves ikrei, Moroccan és Monroe - FOTÓ

Mariah Carey magánrepülővel érkezett Szardíniára Las Vegasból, 13 éves ikrei, Moroccan és Monroe társaságában nem sokkal azután, hogy az énekesnő bejelentette ünnepi turnéját, amellyel az All I Want For Christmas Is You című örökérvényű karácsonyi albumának 30. évfordulóját ünnepli.

Mariah Carey és Nick Cannon ikrei Moroccan és Monroe

Forrás: Getty Images

Mariah Carey nem veszi a lapot, Nick hiába teper

Az énekesnőt és gyerekeit természetesen lencsevégre kapták és nem lehet nem észrevenni, hogy a gyerekek mekkorát nőttek. Édesapjuk, a 43 éves Nick Cannon, aki a közelmúltban arról beszélt, a mai napig szereti Careyt és bár már 8 évvel ezelőtt elváltak, benne lenne, hogy újrakezdjék a kapcsolatukat.

„Összetartozunk" - nyilatkozta Cannon a kiadványnak, utalva Mariah Carey egyik leghíresebb slágerére és hozzátette: „De ő nem akar engem" - mondta Nick, akinek összesen 12 gyereke van. „Egy egész baseballcsapat" – viccelődött.

Mariah Carey és Nick Cannon az énekesnő 2008 és 2016 között élt házasságban. Először Carey Bye Bye című dalának klipforgatásán találkozott össze a tekintetük, majd mindössze 2 hónap randizás után, 2008-ban a Bahamákon fogadtak egymásnak örök hűséget. Az énekesnő ezután nem sokkal állapotos lett, de sajnos elvetélt. 3 évvel később, 2011 áprilisában világra jöttek kétpetéjű ikreik, Monroe és Moroccan. Carey és Cannon 2014-ben úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják, válásukat hivatalosan 2016-ban mondták ki. A kapcsolatuk azóta baráti, gyermekeiket egyetértésben közösen nevelik tovább.

Nick Cannon 12 gyerek apja

Forrás: JAMZ Live Starring

Nick Cannon bizarr húzása

Nemrégiben arról lehetett olvasni, hogy Nick Cannon úgy véli, ő a világ legértékesebb golyóinak a tulajdonosa, ezért 10 millió dollárra biztosította azokat. „Sok híresség biztosítja például a lábát vagy a fenekét, miért ne tehetném meg én is ezt azzal a testrészemmel, amit a legtöbbre tartok" - fejtette ki. „Szuperspermám van vagy valami ilyesmi, mert hiába védekezem, a nők mégis mindig teherbe esnek. De azt kell mondanom, igyekszem felelősségteljes lenni, amennyire csak lehetséges" - nyilatkozta, bár hozzá tette, egyáltalán nincs ideje a gyerekeire, olyan sokan vannak. „Többgyerekes apaként mindig az a legnagyobb bűntudatom, hogy nem tudok elég időt tölteni az összes gyerekemmel" - vallotta.