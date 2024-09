Szívhez szóló beszéddel tisztelgett elhunyt nővére előtt Harry herceg exe, Cressida Bonas

Bonas az Instagramon is búcsúzott

Cressida néhány kedves családi képet is feltett az oldalára, amelyhez szívhezszóló posztot írt: „Megkereslek azokon a piacokon, ahol kart karba öltve sétáltunk. Az ősfák között beszélgetek majd veled, és megkérdezem, hol vagy. Keresni fogom a humorodat a legsötétebb napokon is, ha bátorításra van szükségem, felhívlak, remélve, hogy eljössz (...) Megkereslek a hegyekben, ahol félelem nélkül másztál és síeltél. Amikor az esti nap megcsókolja az óceánt, biztos vagyok benne, hogy találkozunk ott. Az élet színeiben és a huncutság pillanataiban mindig megtalállak. Keresni foglak a csillagokban, és bárhol táncolok, eszembe jutsz, mint ahogyan az is, amit az egyik utolsó napodon mondtál.

'Nem tudom, mi ez a felhajtás, nem megyek sehova...'

És akkor rájövök, hogy soha nem kell keresnem téged, te mindig itt voltál és itt vagy velem kedves nővérem, a szívem örökre összeforrt a tiedddel” - írta többek között.