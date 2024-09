Dave Grohl felesége már nem viseli jegygyűrűjét: szexi teniszoktatóval kapták lencsevégre

A Page Six exkluzív fotóin Dave Grohl felesége egy kaliforniai Studio City teniszpályáján tűnt fel kedden, ahol négy órán át játszott teniszoktatójával, Christopher Crabbel együtt. A Fall Out Boy énekese, Pete Wentz is csatlakozott hozzájuk. Jordyn Blum először jelent meg a nyilvánosság előtt azóta, hogy férje bejelentette, megcsalta őt és szeretőjétől gyermeke született.

Dave Grohl felesége jegygyűrűje nélkül jelent meg a nyilvánosság előtt

Forrás: WireImage

Dave Grohl felesége jegygyűrűje nélkül jelent meg a nyilvánosság előtt

Jordyn jókevűen távozott a hosszú edzés után a teniszpályáról, ám ami még ennél is feltűnőbb volt: nem viselte bal kezén jegygyűrűjét.

Állítólag Blum már évek óta Crabb tanítványa, és hetente többször is edz vele annak tarzanai otthonában. Júliusban Crabb — aki több hírességet is edz — az Instagramon áradozott Blumról és Grohlról is. Posztolt egy fotót, amin a házaspár együtt van Wimbledonban, és ezt írta alá: „Nagyon örülök, hogy láthatom tanítványaimat, Dave-et és Jordynt. Mindig stílusosan néznek ki a teniszpályán és azon kívül is.” Bennfentesek szerint Grohl régóta gyanakszik Blum és Crabb kapcsolatára.

„Dave Grohl évek óta féltékeny Jordyn teniszoktatójára” – mondta egy forrás a lapnak a hétvégén. „Sokat vitáztak emiatt, és Dave úgy gondolja, hogy flörtöltek. Jordyn azt mondta neki, hogy bolond, ha ilyesmire is gondol, de Dave ragaszkodott az elképzeléséhez.”

Dave Grohl múlt héten jelentette be: megcsalta a feleségét

A Foo Fighters frontembere a közösségi oldalán tett nyilatkozatban jelentette be, hogy gyermeke született a szeretőjétől. Dave Grohl azt írta, részt akar venni a kislány nevelésében, de szereti a feleségét, és mindent megtesz azért, hogy visszanyerje a családja bizalmát. Az énekes és felesége, Jordyn Blum 21 éve házasok, ezalatt 3 közös gyerekük született: a 18 éves Violet, a 15 éves Harper és a 10 éves Ophelia. Az ő megbocsátásukat is igyeszik elnyerni a zenész, de úgy tűnik, hogy nem reagáltak túl jól a helyzetre, ugyanis teljesen elrejtőztek a nyilvánosság elől. Szavakkal nem kommentálták a történteket, de a reakciójuk ettől még beszédes: a két idősebb lány, Violet és Harper törölték magukat az Instagramról, profiljuk mostantól nem elérhető. Grohl és felesége, Jordyn Blum 2001-ben találkoztak először. Jordyn producerként dolgozott az MTV-nél. 2003. augusztusában házasodtak össze. Grohl akkor azt nyilatkozta, hogy a felesége az első ember, akivel valaha is igazán őszinte volt.