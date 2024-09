Diana hercegné a földre borulva zokogott: "Elviselhetetlen helyzetben vagyok"

„Teljesen kétségbeesve zokogott és a földre rogyott. Annyira sajnáltam, láttam a fájdalmát és hogy mennyire össze van zavarodva. Hagytam, hogy sírjon” - idézi a tánctanárt a People. „Néhány perc elteltével bocsánatot kért, hogy ennyire kiborult de még mindig sírt. 'Egyszerűen nem tudom, mit tegyek, Anne. Elviselhetetlen helyzetben vagyok. Hetek óta nem láttam Károlyt és nem is akar velem beszélni. Azt hittem, visszajön hozzám, és meg tudjuk oldani a dolgokat. Hogyan tovább, ha nem vagyok kívánatos számára?'- idézi Anne Dianát. „Látszott, hogy összetörték a szívét és nem látott kiutat” - tette hozzá Allan, aki hozzátette, mindezek ellenére Diana nem akart elválni, ugyanis a gyerekei, Vilmos és Harry miatt mindenképpen szerette volna összetartani a családot.

Bár féltékeny volt, mindig is nagyra tartotta Kamillát

Diana hercegné, bár Kamilla - a Károllyal való viszonya miatt - megkeserítette az életét, mindig is nagyra tartotta a jelenlegi királynét. Nem egyszer mondta, hogy Kamilla egyszer befolyásos ember lesz, és ez így is történt, mára a britek is megszerették. Diana a véleményét ezt arra alapozta, hogy tudta, Kamilla és Károly hűségesek egymáshoz, és bár a herceg őt vette feleségül, sosem szerette szerelemmel. Ezt bizonyítja az is, hogy az esküvőjük előtt az egyik riporter megkérdezte tőlük, szerelmesek-e egymásba, amire Diana határozott igennel válaszolt, Károly viszont a következőket mondta: "Bármit is jelentsen a szerelem."