Ben Affleck válik, exe, Jennifer Garner nosztalgikus fotót tett közzé

Szoros barátság köti össze őket

Bár Ben Affleck és Jennifer Garner házassága nem tartott egy életen át, a kapcsolatuk mindig is szoros maradt. Olyannyira, hogy Lopez Marc Anthonytól született ikrei és a színész három gyereke nagyon jóban vannak, sőt, az énekesnő is szoros kapcsolatot ápolt Affleck gyerekeivel. Amikor felröppentek a hírek, hogy Ben és JLo házassága válságban van, Garner arról beszélt, akármi is történik, támogatja Bent. Egy időben arról is lehetett hallani, hogy Affleck újra iszik, hogy szerelmi bánatát enyhítse, ám ezt később senki nem erősített meg. Mindenesetre, ha így lett volna, Garner segítő kezet nyújtott volna exférjének - akit többször is élete szerelmének nevezett - és gyerkei apjának.