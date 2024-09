Szűkszavúan nyilatkozott Katalin hercegné állapotáról nyilatkozott testvére

Katalin hercegné szeptember 22-én jelent meg először a nyilvánosság előtt, mióta bejelentette, hogy befejezte a kemoterápiáját. A 42 éves walesi hercegnőt férjével, Vilmos herceggel és a brit királyi család többi tagjával együtt látták a skóciai Balmoral kastély közelében lévő Crathie Kirkben tartott istentiszteleten vasárnap. A minap bátyja, James Middeton új könyvének a Meet Ellának - amely arról szól, hogy szeretett kutyája hogyan mentette meg az életét, amikor depressziós és öngyilkos volt - a bemutatóján testvére rákkal való küzdelméról is beszélt.

Katalin hercegné ma is minden támogatást megkap

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné testvére, James szűkszavúan nyilatkozott

James Middleton az USA Todaynek röviden fogalmazott húga egészségi állapotáról. „Jól van” - mondta és hozzátette, Katalin minden segítséget megkap most, a kemoterápia után is, amire csak szüksége van. „De nem az én dolgom, hogy a nevében nyilatkozzak” - fogalmazott és hangsúlyozta, időbe telik, amíg Katalin és a család feldolgozza a történteket.

Orla sokat segített a gyógyulásban

James azt is elárulta, ahogyan neki is, Katalin hercegnének is sokat segített a Orla, a cocker spániel. A kutya a hercegné öccsének az első almából származik, és évekkel ezelőtt ő ajándékozta nővére családjának.