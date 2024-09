James Middleton kisfia Katalin hercegné gyerekeinek levetett ruháit hordja

Sokaknál hagyomány, hogy a régi babaruhákat elteszik, hogy a család egy következő tagjának ajándékozhassák, amikor náluk is megérkezik a gyermekáldás. Úgy tűnik, hogy ez a királyi családnál sincs másként: Katalin hercegné testvérének, James Middletonnak ajándékozta György, Sarolta és Lajos egykori ruháit, amiket a kis Ingio nagyon boldogan visel.

James Middleton hamarosan egyéves kisfiának egyetlen darab ruhát sem kellett vásárolni, mégis minden alkalomra van megfelelő öltözéke. Inigo ugyanis olyan híres rokonoktól kapott darabokat, mint György herceg, Sarolta hercegné és Lajos herceg, de Pippa Middleton is neki ajándékozta az ő 3 gyereke kinőtt holmijait. „Szerencsés, hogy vannak idősebb unokatestvérei, akik fel tudják venni és meg tudják mutatni neki a dolgokat, és ahogy felnő, ők is tudnak majd vigyázni rá. Egyértelműen megvan bennük a kíváncsiság" - beszélt James Middleton arról, milyen a kapcsolata a kisfiának a híres rokonaival. Arról is beszélt, hogy milyen öröm volt látni a testvéreit anyává válni. „Szerencsés voltam, hogy láthattam, hogyan csinálták a nővéreim, és tippeket kaptam útközben" - árulta el.