Sztárok, akik több évtizednyi házasság után döntöttek a válás mellett

A romantika Hollywoodban lassan csak a filmvásznon létezik (vagy ott sem), de azért vannak olyan híres házasságok, amelyek hosszú éveken, sőt évtizedeken állták az idő próbáját. Az ember azt gondolná, hogy aki ennyi ideig szerette a másik felét, az örökre szeretni is fogja, az évtizedes kapcsolatok már egy életre szólnak, de nem. Hiába az együtt töltött évtizedek, valami nem működik, és az egykor legendás sztárpár úgy dönt, véget vet az addig legendás kapcsolatnak, függetlenül attól, hogy milyen régóta voltak házasok.

A sztárvilágban hósszúnak számító két és fél évtized házasság után vált el Arnold Schwarzenegger és Maria Shriver

Ők azok a sztárok, akik rengeteg együtt töltött év után vetettek véget a házasságuknak

1. Meryl Streep és Don Gummer

Meryl Streep 1978-ban találkozott először Don Gummerrel, amikor a bátyja bemutatta őt a férfinak. Hat hónappal később össze is házasodtak, négy gyermekük született, és több mint négy évtizeden át voltak egy pár, legalábbis hivatalosan. A válási szándékukat 2023-ban jelentették be, de addigra valójában már hat éve külön éltek, és bár azt mondták, mindig is törődni fognak egymással, a független életet választották. Tehát, bár a házasságuk közel 45 évig tartott, valójában a párkapcsolat 39 évet élt meg.

2. Dan Aykroyd és Donna Dixon

Dan Aykroyd még az 1980-as évek elején ismerkedett meg feleségével, Donna Dixonnal a Doktor Detroit forgatásán. A pár 1983-ban kötötte össze az életét, és közel 40 évig voltak együtt, amikor úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják. Bár véget vetettek párkapcsolatuknak, Dan és Donna úgy döntöttek, hogy törvényesen házasok maradnak, és szülőtársként és üzleti partnerként továbbra is együttműködnek.

3. Morgan Freeman és Myrna Colley-Lee

Morgan Freeman és Myrna Colley-Lee 1984-ben házasodtak össze, négy gyermekük született. A pár 23 évig maradt együtt, egészen 2007-ig, amikor is véget vetettek kapcsolatuknak. Válásuk csak egy évvel később került nyilvánosságra, amikor Morgan autóbalesetet szenvedett egy női utassal együtt, akiről sokan azt hitték, hogy a szeretője. Morgan képviselője ekkor jelentette be, hogy színész és felesége válófélben vannak. Végül a válás 2010-ben lett hivatalos.