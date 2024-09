Fotón Victoria Beckham ritkán látott édesanyja: volt kitől örökölnie a szépségét

Victoria Beckham és 73 éves édesanyja együtt vásárolgattak a sztár közelgő divatbemutatójára. Úgy tűnik, hogy anya és lánya osztoznak a divat és a sötét színek iránti szeretetükön.

Victoria Beckham Instagram-oldalán mutatta meg édesanyját

Forrás: Getty Images

Victoria Beckham megmutatta ritkán látott édesanyját

Victoria Beckham készülődik új kollekciójának bemutatójára a párizsi divathéten, de időt szakított arra, hogy 73 éves édesanyját elkísérje vásárolni. A sztár Instagram-oldalán be is jelenkezett az üzletből, és megmutatta a rajongóknak édesanyját is, akin éppen annyira nem látszik a 73 év, mint Victorián az 50. Az viszont egyértelmű, hogy az énkesből lett divattervezőnek volt kitől örökölnie a szépségét, és úgy tűnik, hogy a sötét színek iránti szenvedélyen is osztoznak, na meg persze a vásárlás iránti szeretetükön. A közzétett felvételből kiderült, hogy Victoria édesanyjának éppen a közelgő divatbemutatóra válogatnak ruhát, vagyis édesanyja ott lesz Párizsban, hogy támogassa lányát.

Victoria Beckham és édesanyja

Forrás: Instagram/Victoria Beckham

Victoria Beckham mindig imádta a divatot

„A Versace, a Prada és a Gucci voltak a kedvenc tervezőim. Tudták és érezték, mire van szükség és hogyan lehetnek egyre nagyobb sztárok öltöztetői" - nyilatkozta. „Amikor először találkoztam Daviddel 1997-ben, tudta rólam, hogy én vagyok az a Spice Girl, aki szereti a márkás ruhákat" - tette hozzá Victoria Beckham a Disney+ új dokumentumfilmjében, amelynek címe In Vogue: A 90-es években. A hatrészes sorozat a 90-es évek divatiparának történetét mutatja be olyan ikonok vallomásain keresztül, mint Anna Wintour, Kate Moss, Naomi Campbell, Tom Ford és Gwyneth Paltrow.