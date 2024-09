Romeo Beckham úgy döntött, felhagy a focival, másfajta tervei vannak

Romeo Beckham már fiatalon, tízéves korában részt vett egy Burberry kampányban, és 2011-ben az Egyesült Királyság 26. legjobban öltözött férfijaként tartották számon. Most pedig a Safe Management párizsi divatügynökséghez csatlakozott, és hatalmas márkákkal szeretne együtt dolgozni. Egy forrás szerint: „Romeo úgy döntött, felakasztja a futballcipőit, és idejét a divatkarrierjének szenteli. Imádta az időt, amit a Brentfordnál töltött, de most már a divatra kell összpontosítania, mert itt rejlik az igazi szenvedélye.”

Romeo Beckham felhagy a focival, divat karrierjére koncentrál a jövőben

Romeo, akit édesapja a család „divatos tagjaként” jellemzett, már korábban is nagy sikereket ért el a divat világában. 2021-ben például 1,2 millió fontos szerződést kötött a Puma márkával, és olyan neves cégekkel dolgozott együtt, mint az Yves Saint Laurent. Szerepelt a L’Uomo Vogue címlapján is. Bár Romeo Beckham most a divatkarrierjére koncentrál, nem hagy fel teljesen a futballal. Továbbra is részt kíván venni a Brentford Penguins nevű csapat munkájában, amely Down-szindrómás játékosok számára nyújt sportolási lehetőséget. A csapatot Allan Cockram, egykori profi futballista alapította, aki tavaly elnyerte a Who Cares Wins díját.

Romeo Beckham tavalyi szerződéskötésekor a Brentford sportigazgatója, Phil Giles elismerően beszélt róla, hangsúlyozva, hogy Romeo alázatos hozzáállása és kemény munkája miatt kapott lehetőséget a klubnál. Giles így nyilatkozott: „Ha úgy érkezett volna, hogy »én egy Beckham vagyok«, az katasztrófa lett volna számunkra. De egyáltalán nem ilyen. Olyan, mint az apja: szerény srác, jó munkamorállal, és mindig többet akar dolgozni az edzéseken.”

Romeo születésnapján Harper elvitte a show-t

Romeo Beckham 22 születésnapját nemrég ünnepelte a Beckham család. Az eseményről a büszke négygyermekes anyuka, Victoria Beckham a közösségi médiában osztott meg fotókat, köztük egy olyat is, amelyen Romeo átkarolja kishúgát, Harpert. A fekete spagettipántos ruhát viselő, a kamerába félénken mosolygó Harper a képen feltűnően hasonlít az édesanyjára. Ha nem lenne mézszőke haja, azt is mondhatnánk, hogy anyja kiköpött mása. A 13 éves lány anyukája arccsontjait, orrát és mosolyát örökölte, ha nem apja, David Beckham mogyoróbarna szemeit és mézszőke haját örökölte volna, azt is mondhatnánk, hogy ő és anyukája olyan, mint két tojás. Az első fotón Victoria Romeóval látható, és ha azt nem is állítjuk, hogy ő is kiköpött mása anyjának, azért a vonásait ő is örökölte az énekesnőnek. A harmadik képen David Beckham és Romeo az emeletes torta helyett kapott emeletes fánkrakáson nevetgélnek. Ami az összes képen látszik — és nem csak most — az a családi szeretet és a harmónia.