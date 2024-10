Megható pillanatok: Nicole Kidman lányait Jessica Rowe 17 éves lánya vigasztalta nagymamájuk temetésén

Nicole Kidman édesanyja, Janelle 84 éves korában halt meg a múlt hónapban, alig néhány órával azelőtt, hogy a színésznő a Velencei Filmfesztiválon átvette a legjobb színésznőnek járó díjat a Babygirl című filmben nyújtott alakításáért.

Nicole Kidman és néhai édesanyja

Forrás: Getty Images

Overtonék és a Kidman-Urban család szoros kapcsolatot ápolnak, van, hogy az ünnepeket is együtt töltik. Nem csoda, ha a sztárpár lányai Allegrához fordulnak vigaszért. A 16 éves Sunday Rose és húga, a 14 éves Faith szorosan ölelte a 17 éves Allegrát a Szent Ferenc Xavéri templom előtt, ahol a szertartást tartották.

Allegra Overton, akinek mindkét szülője, Jessica Rowe és Peter Overton is újságíró, elegáns fekete ruhát viselt, ahogy a két Kidman-lány is teljesen feketébe öltözött, és szemmel láthatólag nagyon szomorúak voltak. De nemcsak Allegra, hanem édesapja, az ausztrál 9-es csatorna veterán újságírója Peter is a Kidman gyerekeket és unokatestvérüket, Lucia Hawley-t vigasztalta, akinek tekintetén látszott, hogy összetört a szíve nagymamája halála miatt.

Nicole Kidman teljesen összetört, férje, Keith Urban támogatta a temetésen

A hollywoodi sztár korábban, láthatóan összetörve és elérzékenyülve érkezett a temetésre, férje, Keith Urban támogatásával. A Kidman család ugyanabban a templomban búcsúzott Janelle-től, ahol Nicole édesapja, Antony temetését tartották 2014 szeptemberében.

A múlt hónapban Nicole és nővére, Antonia az Instagramon közös posztban, eddig nem látott családi képekkel emlékezett meg néhai édesanyjáról.

A temetésen készült fotókat a Daily Mailen nézhetitek meg.