A szexológus elárulja: ekkor beszéljünk gyermekeinkkel az intimitásról

„A szexről való beszéd folyamatának még azelőtt el kell kezdődnie, hogy verbálisak lennének” – mondja Cory Silverberg, szexuális oktató, aki díjnyertes könyvet írt a témában Sex Is a Funny Word: A Book About Bodies, Feelings and You címmel. A szakértők egyetértenek abban, hogy már két éves kor előtt érdemes tudatosan figyelni arra, hogy a téma beivódjon a mindennapjainkba. Persze nem mindegy, hogy milyen módon tesszük ezt meg.

Természetes módon igyekezzünk beszélgetni gyermekünkkel a szexről

Forrás: Shutterstock

A szexológus elárulja: mikor kezdjünk el ténylegesen szexről beszélgetni gyermekeinkkel?

Javasolt minél előbb tudatosan elkezdeni a folyamatot

0-2 éves kor között ez azt jelenti, hogy be kell építeni a különböző testrészek nevét a mindennapi tevékenységekbe, például a fürdetésbe. Persze használhatunk aranyos becézéseket is, de fontos, hogy a gyerek időben megtanulja ezeket a kifejezéseket és azt, hogy nem szégyen a nevükön nevezni még az intim testrészeinket sem. Törekedjünk arra, hogy magától értetődő természetességgel fogalmazzunk – igyekezzünk azt képviselni, hogy a téma semmiképp sem tabu.

Érdemes beépíteni a különböző testrészek nevét a mindennapi tevékenységekbe, például a fürdetésbe

Forrás: Shutterstock

2-5 éves kor között javasolt a határok megismertetése: mi a helyénvaló és mi nem – ha mások megérintéséről van szó. Fontos, hogy még a gyermekek is megtanuljanak kérdezni, mielőtt hozzáérnek valakihez. Ilyenkor érdemes beszélgetni velük arról is, hogy beleszólhatnak abba, hogy ki érintse meg őket – nagyon káros például ráerőltetni a gyerekre, hogy adjon puszit a szomszéd néninek, ha ő nem akar. Fontos közvetíteni feléjük, hogy bármikor beszámolhatnak nekünk arról, ha valaki akaratukon kívül érintette meg őket – még akkor is, ha korábban erről nem mertek beszélni. Érdemes tisztázni például azt is, hogy mikor illik meztelennek lenni.

Ebben a korban már érkezhetnek felénk olyan kérdések, hogy „hogyan lettem én?” vagy: „hogyan került bele a testvérem a pocakba?”. A részletesség mértéke függ attól, hogy a gyermek mennyire képes megérteni a magyarázatot, de semmiképp se ijedjünk meg a kérdéstől, ne tereljük el a témát és ne hazudjunk. Elmesélhetjük gyermekünknek saját születési történetünket is, ami lehetővé teszi a pici számára, hogy a részleteket saját családjára tudja vonatkoztatni.

5 éves kor után fontos téma lehet a digitális terek biztonságos felfedezése, a felnőtt tartalmak esetében például magyarázzuk el nekik, hogy ezek kizárólag felnőtteknek szólnak.