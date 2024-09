Beyoncé: "A gyermekeim Isten ajándékai" - az anyaságról vallott az énekesnő

Exkluzív interjút adott a minap Beyoncé, amelyben ezúttal nem csupán a karrierjéről beszélt, hanem a magánéletét is érintette. Az énekesnőnek és férjének, Jay-Z-nek három gyereke van, Blue Ivy, Rumi és Sir.

Beyoncé és Jay Z három gyerek szülei

Forrás: Getty Images

Beyoncé az Isten ajándékainak tartja gyermekeit

Az énekesnő a GQ magazin újságírójának három gyermekük személyiségéről és nevelésükről is mesélt. „Három gyereket felnevelni nem könnyű. Minél idősebbek, annál inkább egyéniségek, egyedi igényekkel, hobbikkal és társasággal. Az ikreim Isten ajándékai. A szülőnek lenni napról napra önismeretre tanít, de nagyon sok imára és türelemre van szükség” - vallja Beyoncé. Hozzátette, a legkedvesebb időtöltése, ha gyerekeivel töltheti az időt, ha vége az iskolának, közösen túráznak, ha iskolaidő van, az órák után a gyerekek édesanyjuk irodájába mennek, gyakran elkísérik a stúdióba vagy táncpróbákra is. „Természetes, hogy megtanulják a koreográfiámat is” - mondta az énekesnő, akinek elsőszülött lánya Blue Ivy már most kimagasló tehetség.