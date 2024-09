Meztelen sztárok: 5 színész, aki mindent megmutatott a filmvásznon

Eric McCandless

Jesse Williams a Take Me Out című színdarabban teljesen meztelenül lépett színpadra.

Forrás: Getty Images/ Eric McCandless

4. Jesse Williams

Bár nem filmben szerepelt, a Grace klinika egykori sztárja, Jesse Williams 2022-es Broadway debütálásakor, a Take Me Out című színdarabban teljesen meztelenül lépett színpadra. Bár a telefonokat tilos volt bevinni a színházba, egy rajongó mégis sikeresen becsempészett egyet, és megörökítette Jesse-t teljesen meztelenül a színpadon, majd megosztotta a közösségi médián. A kép pedig megőrjítette a színész rajongóit a Twitteren.

Tom Hardy a Bronson című film A film egyik jelenetében Hardy teljesen meztelenül jelenik meg.

Forrás: Getty Images/Anthony Harvey

5. Tom Hardy

Tom Hardy 2009-es Bronson című filmje nemcsak a színész fizikai átalakulásáról, hanem a meztelenség vállalásáról is ismert. Hardy a filmben Charles Bronson brit bűnözőt alakítja, akinek életét és börtönéveit mutatja be a film. A szerephez Hardy nemcsak jelentős izomfejlesztésen ment keresztül, hanem teljes meztelenséget is vállalt, hogy hitelesen visszaadja a karakter keménységét és belső küzdelmeit. A film egyik emlékezetes jelenetében Hardy teljesen meztelenül jelenik meg. Ez a meztelenség nem csupán a karakter fizikai állapotát, hanem a film sötét és nyers hangulatát is erősíti.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: