Angelina Jolie és Brad Pitt megegyeztek: a színésznő kimerült

Nyolc év jogi csatározás után Brad Pittnek és Angelina Jolie-nak sikerült megegyeznie a válásuk részleteiben és hétfőn hivatalosan is aláírták a válási papírokat. Azonban az ügynek még nincs teljesen vége, még mindig tart a harc az egykor közös tulajdonukban lévő francia kastély és szőlőbirtok miatt.

Angelina Jolie 8 éve adta be a válókeresetet

Forrás: Getty Images

Angelina Jolie megkönnyebbült

„Több mint nyolc év telt el, hogy Angelina beadta a válókeresetet Pitt ellen. A gyerekekkel elköltözött a Braddel közös ingatlanból, azóta pedig arra koncentrál, hogy békében éljen a család. Ez a lépés csak egy része annak a hosszú, folyamatban lévő eljárásnak, ami nyolc évvel ezelőtt kezdődött. Az igazat megvallva, Angelina kimerült, de megkönnyebbült, hogy ez a rész véget ért” - mondta el Angelina Jolie válóperes ügyvédje, James Simon a DailyMailnek. Korábban arról lehetett olvasni, maga Angelina az, aki késlelteti a procedúra végét, hogy exe ne kezdhessen új életet.

Az egykori párnak három biológiai gyermeke van – Shiloh (18) és ikrek, Knox és Vivienne (16), valamint örökbefogadott gyermekeik, Maddox (23), Pax (21) és Zahara (19). Szüleik keserű szakítása óta Zahara, Shiloh és Vivienne elhagyta Pitt vezetéknevét. A hírek szerint Maddox és Pax nem beszélnek az apjukkal, Knox és Vivienne állítólag tartják vele a kapcsolatot.

A Château Miraval sorsa még kérdéses

Pitt és Jolie harca azonban még tart a Château Miraval szőlőbirtok miatt. Pitt eredetileg azért perelte be Jolie-t, mert 2022-ben eladta a Château Miravalban lévő részesedését egy harmadik félnek, a Tenute del Mondónak. Azt állítja, hogy Jolie a borászatban ezzel megsértette azt a korábbi megállapodást, miszerint egyikük sem adhatja el a részét a másik beleegyezése nélkül, ám a per azóta is csak bonyolódik. Mindkét fél azt állítja, hajlandó lenne esküdtszék elé vinni a Miraval-ügyet – nyilatkozta egy bennfenntes a DailyMailnek.