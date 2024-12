A királyi szakértők szerint Katalin hercegné azt szeretné, ha 11 éves fia egy koedukált iskolába járna, ahol testvérei, Sarolta hercegnő és Lajos herceg is tanulnak. Katalin azért ragaszkodna ehhez, mert ő is így nőtt fel. A hercegné 1996 és 2000 között a Marlborough College tanulója volt, és oda jártak testvérei, Pippa és James is. Katalin úgy véli, testvérei között sokkal biztonságosabban és kiegyensúlyozottabban tanulhatott, mint ha elválasztották volna őket egymástól.

Katalin hercegné szeretné, ha György a testvéreivel egy isolába járna

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné szava Vilmoséval szemben

Vilmos herceg azonban másképp vélekedik. Ő szívesebben látná Györgyöt Etonban, ahol Harryvel a középiskolai éveit töltötte. Az Eton a brit arisztokrácia és a királyi családok körében tekintélyes intézmény, amelynek komoly hagyományai vannak és úgy tudni, György herceg izgatottan várja, hogy apja nyomdokaiba léphessen. Katalin hercegné azonban aggódik, hogy az Eton „túlzsúfolt”, és nem biztos, hogy megfelelő környezet lenne György számára. A szakértők szerint az sem kizárt, hogy a hercegi pár végül szakít a hagyományokkal. Erre korábban is volt példa, amikor Vilmos és Harry nem követték apjukat, III. Károly királyt a skóciai Gordonstoun bentlakásos iskolába. Az, hogy milyen iskolát választ a hercegi pár György számára, a következő hónapokban derül majd ki.