Rengeteg ajándékot kaptak karácsonyra Katalin és Vilmos gyerekei - De vajon megtarthatják azokat?

Sandringhamben karácsonyoztak a királyi család tagjai, és részt vettek a norfolki birtokon lévő templomban tartott különleges istentiszteleten. Katalint és Vilmost gyerekeik, György, Sarolta és Lajos herceg is elkísérték.

Lajos herceg különleges ajándékot is kapott

Forrás: Northfoto

Lajos herceg annyi ajándékot kapott, hogy Vilmos herceg is azokat cipelte

A brit királyi család karácsonya idén is a hagyományok és az ünnepi hangulat jegyében telt, a Sandringham birtokon tartott eseményeken Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekei is részt vettek. György, Sarolta és Lajos elkísérték szüleiket a Szent Mária Magdolna-templomban tartott reggeli istentiszteletre, majd a szokásos december 25-i sétára is. A gyerekek az egybegyűltektől rengeteg ajándékot kaptak, különösen Lajos herceg, aki annyi mindent kapott, hogy édesapját, Vilmos herceget kellett megkérnie, hogy segítsen azok szállításában. „Papa, tudsz vinni valamit?” – kérdezte Lajos az édesapjától a dömping láttán, miközben Katalint a rajongók ostromolták.

Különleges ajándékot kapott Lajos herceg

Az ajándékok között volt egy különleges darab is: egy kézzel készített ezüst tojástartó és kanál, amelyen Károly király koronázási emlékjele szerepel. Az ajándékot egy Rupert Bradley nevű hatéves kisfiú adta át Lajosnak, akinek édesanyja, Kay Bradley elárulta, hogy Rupert mindig is nagy rajongója volt a hercegnek. „Rupert mindig is szerette Lajos herceget. Néhány napon belül születtek egymás után, ezért úgy érzi, különleges kapcsolat fűzi őket össze” – mondta Kay.

Ajándékszabályok a királyi családban

Felmerül a kérdés, hogy a királyi gyermekek megtarthatják-e az ajándékokat. A hivatalos királyi ajándékszabályzat szerint a család tagjai elfogadhatják ajándékokat a nyilvánosságtól, feltéve, hogy azok megfelelnek bizonyos kritériumoknak. Elfogadhatók például a virágok, édességek, valamint kisebb értékű tárgyak, amelyek nem haladják meg a 150 fontot (kb. 188 dollár). A személyesebb ajándékok, mint például könyvek, szintén megtarthatók, ha a témájuk megfelelő. Az állami látogatások során kapott hivatalos ajándékok a Royal Collection részévé válnak, és a család tagjai csak használhatják vagy kiállíthatják azokat.