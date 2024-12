Andrea Bocelli fia, Matteo nem csak elképesztően sármos: édesapja tehetségét örökölte - FOTÓ

A hírességek gyermekei gyakran szembesülnek a „nepo baby” (nepotizmusból fakadó előnyöket élvező gyerek) jelzővel, de Matteo Bocelli számára ez inkább motiváció, mint teher. Andrea Bocelli fia 2023-ban jelentette meg első szólóalbumát, Matteo címmel, amelyben a popzene modern hangzásvilágát ötvözi klasszikus gyökereivel. Most, New York-i bemutatkozásával új fejezetet nyitott karrierjében.

Andrea Bocelli és fia, Matteo Bocelli

Forrás: Getty Images

Andrea Bocelli fia, Matteo Bocelli szólókarrierbe kezdett

„Büszke vagyok arra, hogy Bocelli vagyok” – mondta Matteo. „Büszke vagyok arra, amit az apám elért a karrierje során. Szerencsésnek érzem magam, hogy a zene a szenvedélyem, mert ez segít abban, hogy ne gondoljak arra, hogy csak 'valakinek a fia' vagyok.”

Andrea Bocelli fia, Matteo Bocelli szólókarrierbe kezdett

Forrás: Getty Images

Matteo Bocelli, aki 27 évesen kezdte meg szólókarrierjét, apja rajongóitól sem riad vissza. Elismeri, hogy rajongói bázisának nagy része az édesapjától származik. „Ezt pozitívumként kell felfogni, nem pedig hátrányként” – vallja. Többször is álltak együtt a színpadon édesapjával, a legemlékezetesebb közös pillanatuk azonban talán az volt, amikor Matteo édesapjával együtt adta elő az ikonikus Time to Say Goodbye című dalt a 2024-es Oscar-gálán. „Ez nagyon érzelmes pillanat volt” – vallotta be Matteo. „Stresszes is volt, mert ez az a dal, amely világhírűvé tette az apámat. Ugyanakkor vicces is, mert sosem szerettem igazán énekelni ezt a dalt… annyiszor hallottam már.”

Andrea Bocelli fia, a 27 éves Matteo most szólóban lép a világ színpadára. New York-i fellépése a A Night with Matteo turné része, amely során az Egyesült Államok különböző városaiban lép fel. Az énekes már most arról álmodik, hogy egyszer önálló koncertet ad a Madison Square Gardenben, ahol korábban édesapja oldalán állt a színpadon.