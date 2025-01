Katalin hercegnének óriási döntést kell meghoznia, úgy tűnik, szakít az évszázados hagyományokkal

A walesi hercegné a napokban két észak-londoni magániskolát is felkeresett, ami találgatásokhoz vezetett György herceg jövőjével kapcsolatban. A királyi család eddig hagyományosan az Eton College-ban taníttatta férfi tagjait, de most úgy tűnik, Vilmosék más lehetőségeket is megfontolnak.

Katalin hercegnét a közelmúltban a University College School (UCS) épületében látták Hampsteadben, nem sokkal azután, hogy az intézmény a karácsonyi szünetre bezárt. Az iskola éves tandíja körülbelül 10 000 font (kb. 5 millió forint), és London egyik legnevesebb nappali iskolájának számít. De ugyanebben az időszakban egy másik elit oktatási intézmény, a Highgate School is bezárt egy „különleges VIP látogató” érkezése miatt – a pletykák szerint ez a látogató is Kate Middleton volt. Katalin hercegné megszegi a királyi család hagyományait György herceg jövőre érdekében

Forrás: AFP Ezek az iskolalátogatások felerősítették a találgatásokat, miszerint a hercegné és férje, Vilmos herceg nem feltétlenül követik a hagyományokat, és a 11 éves György herceg nem az Eton College-ben folytatja a tanulmányait. A fiatal herceg jelenleg a Lambrook School diákja, ahová testvérei, a 9 éves Sarolta hercegnő és a 6 éves Lajos herceg is járnak. Az eredeti tervek szerint György herceg a Marlborough College tanulója lett volna, amely évi 59 000 fontos (kb. 28,7 millió ft) tandíjjal működő, bentlakásos koedukált intézmény. Ez az iskola korábban Kate Middleton alma matere is volt, és már egy házat is kijelöltek a leendő király számára. Katalin hercegné betegsége sok mindent megváltoztatott Egy forrás szerint az észak-londoni nappali iskola „váratlan választás” lenne, de az elmúlt időszak történései befolyásolhatták a család döntését. „Azzal az évvel, ami Katalin mögöttünk áll, talán azt gondolta magában, hogy György gyermekkorának minden cseppjét magába akarja szívni, és minden este maga akarja betakargatni” – mondta egy bennfentes a családhoz közel álló forrásként. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy az iskolalátogatások nem György herceg oktatásával, hanem Katalin jótékonysági tevékenységével kapcsolatosak. A hercegné egyik legfontosabb projektje az Early Years program, amely a kisgyermekkori fejlődés támogatására összpontosít. Az egyik első hivatalos megjelenése a kemoterápiás kezelése után egy Early Years találkozó volt a windsori kastélyban, és korábban is hangsúlyozta, hogy ez a projekt nagy örömet okoz neki.

A királyi család részéről hivatalos megerősítés még nem érkezett arról, hogy György herceg valóban egy észak-londoni nappali iskolában folytatja-e tanulmányait, vagy marad a bentlakásos iskolarendszernél és a hagyományoknál.