Hatalmasat nőtt Serena Williams lánya, Olympia - Fotók a Super Bowl kulisszái mögül

Ahogy megírtuk a 2025-ös Super Bowl félidei show-jának egyik legváratlanabb pillanata Serena Williams megjelenése volt. A világhírű teniszező mindössze néhány pillanatra tűnt fel Kendrick Lamar előadása közben, most pedig bepillantást engedett a kulisszák mögé is, ahol vele volt idősebb lánya, Olympia is.

Serena Williams meglepetésszerűen lépett színpadra Kendrick Lamar félidei show-jában

Forrás: Getty Images

Serena Williams bensőséges pillanatokat osztott meg

A 43 éves sportoló a New Orleans-i Caesars Superdome-ban mutatta be tánctudását, amikor a rapper Not Like Us című dalára crip-walking mozdulatokat végzett, újraalkotva az ikonikus táncstílust. Az eseményt követően Williams az Instagram-oldalán osztotta meg a próbák során készült képeket, amelyek egy különleges pillanatot is megörökítettek: a 7 éves lánya, Olympia is jelen volt, és segített anyjának felkészülni a nagy fellépésre. A képgaléria bemutatta a kettőjük közötti bensőséges pillanatokat, például amikor Olympia édesanyja mögött állt a táncmozdulatokat figyelve, vagy amikor a próbák közti szünetben a kislány az anyja hajával játszott. A fotókon Williams Super Bowl-öltözékének egy részét is láthatjuk: kék szoknyát és kék magas szárú Converse tornacipőt viselt fekete felsővel, míg Olympia fekete-fehér mintás nadrágban és fehér pólóban tündökölt. A büszke édesanya humorosan így kommentálta a bejegyzést: „Próbál valaki?”

Serena Williams ma már leginkább az anyaságra koncentrál

Williams és férje, Alexis Ohanian két lány boldog szülei. Első gyermekük, Alexis Olympia Ohanian Jr. 2017 szeptemberében született, míg kisebbik lányuk, Adira River Ohanian 2023 augusztusában érkezett a családba. Noha Williams korábban nyíltan beszélt az anyasággal kapcsolatos kihívásairól valamint arról, hogy majdnem belehalt Olympia világrajöttekor a szülésbe, elmondta, hogy számára ez nagyon boldog életszakasz. A teniszező a 2022-es visszavonulása óta a családjára helyezi a legnagyobb hangsúlyt. Egy 2021-es interjúban elmondta: „Egész életemben a karrieremre koncentráltam, de amikor férjhez mentem és gyerekeim születtek, rájöttem, hogy az életben sokkal több van.” Williams korábban a People magazin podcastjában így nyilatozott: „Olympia biztos akar lenni abban, hogy tudom, több időt kell vele töltenem. A kisgyerekek nagyon szeretnének a szüleikkel lenni. Én pedig szerencsésnek érzem magam ezért”.