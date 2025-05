9 ok, amiért sok pár hasonlít egymásra

8. A hasonló vonások előnyben

Egy evolúciós elmélet szerint az emberek azért vonzódnak a hasonló vonásokhoz, mert az biztonságérzetet ad – mintha egy kicsit magukat választanák párnak. Így könnyebben felismerik a „megbízható” géneket.

9. Az idő múlása mindent összehangol

A legromantikusabb ok talán az, hogy a sok közös év és élmény végül összeforrasztja a párokat – szó szerint és átvitt értelemben is. Ha sok időt töltesz valakivel, akaratlanul is átveszed a gesztusait, hanglejtését és arckifejezéseit.

Ez most jó vagy rossz hír?

Ha a párod egyre jobban hasonlít rád, az azt jelenti, hogy tényleg tökéletes párost alkottok! Ha pedig már most ikreknek tűntök, akkor gratulálunk – a tudomány szerint nagy eséllyel boldog és hosszú kapcsolatotok lesz! Szóval legközelebb, amikor valaki megkérdezi, hogy testvérek vagytok-e, nyugodtan mondhatjátok: „Nem, csak együtt öregszünk.”