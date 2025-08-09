Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Túrd fel a nagymamád ékszeres dobozát, mert visszatért a bross

Getty Images North America - Jeremy Moeller
divattrend kiegészítő bross
Csillogós, flitteres, fodros és mindenképpen feltűnő! Keresd elő a nagymamád ékszeres dobozát, mert a bross újra trendi a divatrajongók körében!

A divat folyton változik, és ezt nem csak a trendek körforgásának, hanem a közösségi médiának is köszönhetjük. Ezért nem meglepő, hogy egy olyan kiegészítő, ruhaékszer, mint a bross most újra felbukkant a kifutókon és a divatlapokban.

bross, ékszer, kiegészítő
A bross mint ékszer tartozék, újra trendi
Forrás: Getty Images Europe

Az elmúlt években általánosan elmondható, hogy a vintage, retro dolgok kifejezetten kedvencei a fiatalabb generációknak. Újra trendi lett használt ruhát venni, reneszánszát éli a bakelit és az analóg kamera.

A bross, mint ruhaékszer

A bross nagyanyáink egyik elengedhetetlen kosztümkelléke volt, és bár a divat ma már nagyon más, a bross mégis visszatért a kifutókra. A divattrendek 2025-ben leginkább a perszonalizáció köré épülnek, gondoljunk csak a charmokra a táskákon és a karkötőkön, és ide tartozik a brossok is - ezeknek az apróságoknak köszönhetően még egyedibb lehet a megjelenésünk.

Ha nekünk nem hiszel, tanulj a világszerte ismert szupermodelltől: Bella Hadid-tól. Számos nívós eseményen jelent meg mostanában brossal a mellkasán. A képen egy játékos, textúrált, aranybrosst viselt az amúgy minimalista, old money style outfitjéhez. Az ilyen hangsúlyos darabokat csak a legnagyobb fashionisták képesek jól viselni. 

Bella hadid ékszer
Forrás: Getty Images Europe

Maximalizáld te is a minimalista outfitjeidet egy-egy izgalmas brossal - túl rövid az élet, hogy az öltözködés terén is biztosra menj! Párosítsd co-ord szettekkel, vagy egy egyszerű farmer - fehér póló kombóval, és hidd el, megadja azt a pluszt, amire eddig szüksége volt a gardróbodnak. 

ALMATY, KAZAKHSTAN - MAY 05: A guest wears black sheer dress, black oversized blazer with metal pins and pink and white head scarf during day 3 of Visa Fashion Week Almaty 2025 on May 05, 2025 in Almaty, Kazakhstan. (Photo by Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)
Maximalizáld az outfited brossal
Forrás: Getty Images Europe

Fosztner Csenge már tavaly sejtette, hogy idén a brossoké lesz a főszerep: egy bájos videót posztolt a TikTokon arról, hogy megörökölte nagymamája ékszereit. Ha megnézed, te is biztosan kedvet kapsz, hogy beszerezz pár vintage ékszert és brossokat!

@csengeforstner

Mamám régi ékszerei😍

♬ original sound - Csenge Forstner

