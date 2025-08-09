Túrd fel a nagymamád ékszeres dobozát, mert visszatért a bross

A divat folyton változik, és ezt nem csak a trendek körforgásának, hanem a közösségi médiának is köszönhetjük. Ezért nem meglepő, hogy egy olyan kiegészítő, ruhaékszer, mint a bross most újra felbukkant a kifutókon és a divatlapokban.
Az elmúlt években általánosan elmondható, hogy a vintage, retro dolgok kifejezetten kedvencei a fiatalabb generációknak. Újra trendi lett használt ruhát venni, reneszánszát éli a bakelit és az analóg kamera.
A bross nagyanyáink egyik elengedhetetlen kosztümkelléke volt, és bár a divat ma már nagyon más, a bross mégis visszatért a kifutókra. A divattrendek 2025-ben leginkább a perszonalizáció köré épülnek, gondoljunk csak a charmokra a táskákon és a karkötőkön, és ide tartozik a brossok is - ezeknek az apróságoknak köszönhetően még egyedibb lehet a megjelenésünk.
Ha nekünk nem hiszel, tanulj a világszerte ismert szupermodelltől: Bella Hadid-tól. Számos nívós eseményen jelent meg mostanában brossal a mellkasán. A képen egy játékos, textúrált, aranybrosst viselt az amúgy minimalista, old money style outfitjéhez. Az ilyen hangsúlyos darabokat csak a legnagyobb fashionisták képesek jól viselni.
Maximalizáld te is a minimalista outfitjeidet egy-egy izgalmas brossal - túl rövid az élet, hogy az öltözködés terén is biztosra menj! Párosítsd co-ord szettekkel, vagy egy egyszerű farmer - fehér póló kombóval, és hidd el, megadja azt a pluszt, amire eddig szüksége volt a gardróbodnak.
Fosztner Csenge már tavaly sejtette, hogy idén a brossoké lesz a főszerep: egy bájos videót posztolt a TikTokon arról, hogy megörökölte nagymamája ékszereit. Ha megnézed, te is biztosan kedvet kapsz, hogy beszerezz pár vintage ékszert és brossokat!
