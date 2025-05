Szakértő válaszol: nemcsak pszichés, de anyagi összeomlást is okozhat a szülő elvesztése

Egy szülő elvesztése gyökerestül forgatja fel egy gyermek érzelmeit. Fejlődő személyiségük miatt a legváltozatosabb módokon reagálhatnak a traumára, melynek anyagi természetű oldala is van. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus volt segítségünkre a téma megértésében.

Szülő elvesztése pszichés és anyagi vonzatokkal is jár. Egy szakártővel elemeztük a témát

Forrás: Getty Images

Mit él át egy gyerek a szülő elvesztésekor? Protokoll és érzelmi viharok

A szülő elvesztése mély pszichés hatással van a gyermekre, és ezen traumatikus élmény feldolgozása különböző életkorokban más-más módon történik. „Ez egy olyan pszichés teher, ami alapjaiban rengeti meg az embernek a személyiségét” – fogalmaz Dr. Makai Gábor. Gyerekeknél a veszteségélmény hatására megrendül a biztonságérzet, elveszti a kötődését, de gyakori a szorongás, depresszió kialakulása is.

„Ilyenkor a gyászfolyamat része az újratervezés, az, hogy újradefiniálja önmagát. Ki vagyok én? Mi a szerepem a világban?”

A szakember egy érzelmi hullámvasúthoz hasonlította a gyerek korai gyászát, mely életkoronként eltérhet. 6 éves kor előtt a gyermek még nem képes a halál véglegességét megérteni, inkább fantáziál róla, nem tekinti véglegesnek. 6 és 12 éves kor között már jobban értik a halál fogalmát, és gyakran bűntudatot vagy félelmet éreznek, hogy más szeretett személyt is elveszíthetnek. „Egy 12 éves már érett módon tud gondolkodni a halálról” – mondja a pszichológus. Ebben a korban a gyász gyakran identitáskrízissel párosul, mivel a gyermek már érti a halált és úja meg kell találni helyét a világban.

Mivel a hirtelen trauma hatására a gyerek és a szülő is érzelmileg reagál, a gyereknek pedig megrendül a biztonságérzete, a klinikai szakpszichológus javasolja, hogy pár napra vegyék ki az iskolából, hogy a biztonságot nyújtó otthonban maradhasson. „Van egy ilyen védelmi funkciója ennek a kivételnek, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak az ő lelki világára, a gondolataira, aminek az egyértelmű célja az érzelmi stabilizálás.”

Anya vagy apa távozott? Hirtelen vagy lassú halál?

Arra a kérdésre, hogy mi a különbség a gyászfeldolgozásban aközött, hogy az anya vagy apa távozott-e, Dr. Makay Gábor azt válaszolta, hogy a lényeg az, ki hogyan volt jelen, milyen szerepet töltött be a gyerek életében.

Az apa általában védelmező, erős személy szerepét tölti be, de alapvetően mégiscsak az anya az, aki az érzelmi és pszichés szükségleteket kielégíti, akihez már egészen pici kortól kötődik. Ezek a szerepek természetesen nincsenek kőbe vésve.

Amikor a szülő elvesztése hirtelen, például baleset következtében történik, az sokkoló élmény, amely krízisállapotot eredményezhet. Ha a halál hosszú betegeskedés után következik be, a gyászoló gyermek már előre készülhetett a veszteségre, így az érzelmi hatás nem annyira drámai. „Ambivalens érzéseket él meg, hogy gyászol is, szomorú is, közben pedig egy bűntudatos megkönnyebbülés is van bennük.”