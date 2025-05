A Take That énekesének lánya zenei karrierbe kezdett: Willow Owen nem csak gyönyörű, tehetséges is - FOTÓ

Willow Owen, a Take That tagjaként ismert Mark Owen 16 éves lánya zenei pályára lépett. A fiatal lány az elmúlt hat hónapban több saját dalt is megosztott a nyilvánossággal, legutóbbi felvétele, a Back To Me Now néhány nap alatt több ezer lejátszást ért el.

A Take That énekesének lánya zenei karrierbe kezdett

Forrás: TikTok

A Take That énekesének lánya egyre népszerűbb

Willow a TikTokon is akítv, ahol már több mint 55 500 követője van. Egyelőre nem tudni, hogy hivatalosan is megkezdte-e énekesi karrierjét, de éteri énekhangja és dalszerzői stílusa máris komoly figyelmet kapott. Apja, Mark Owen is nagyon büszke rá.

Willow Owen már tapasztalt zenésznek mondható: ő és húga, Fox szerepeltek Mark Owen 2022-es szólóalbumán, a Land of Dreamsen. Akkoriban az énekes a elmondta: „A lányok háttérvokáloznak a lemezen két olyan lánnyal, akik a Foo Fightersszel léptek fel, szóval ez izgalmas és szép élmény volt számukra.”

Mark Owen családja a Los Angeles-i erdőtűz áldozatai között

A család az év elején kénytelen volt elhagyni Pacific Palisades-i otthonát a Los Angeles-i erdőtűz miatt. Mark felesége, Emma Ferguson szenvedélyes üzenetben szólt a nyilvánossághoz, miután többen a hírességek problémájaként tálalták a természeti katasztrófát. „Leszarom a házamat, csak azt akarom, hogy Joyce, a szomszádom is jól legyen. Megvan mindenem, ami kell. Megvannak a gyerekeim, a férjem és az állataim. A többi nem érdekel” – mondta.

Mark Owen és családja 2021 augusztusában költözött véglegesen Amerikába, miután eladta hampshire-i vidéki otthonát. A kilenc hálószobás ingatlan 6,5 millió fontért cserélt gazdát, ami a 2010-es vételár közel háromszorosát jelentette. Az énekes azóta Kaliforniában él Emmával és három gyermekükkel: Elwooddal (18), Willow-val (16) és Foxszal (12).