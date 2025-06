„Az izoláció a legrosszabb" - Szakértő árulta el, anyaként hogyan szabadulj ki a magány ördögi köréből

A gyereknevelés rengeteg örömöt, de ugyanakkor óriási lelki terhet is jelenthet, különösen, ha a mindennapokban elszigetelődünk. Sok anya érezheti magát magányosnak és azt élheti meg, hogy magára van hagyva. És valóban hosszú távon ez az izoláció nagy pszichés terhet jelent, hiszen ennek komoly személyiségromboló hatásai is lehetnek. Egy idő után kicsinek, kevésnek, értéktelennek érezhetjük magunkat, ami az ember önértékelését és énképét is megtépázza. Ismerd meg Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta tanácsait, amelyek segítenek kikeveredni anyaként az ördögi körből, és megtalálni a módját, hogyan teremts időt magadnak.

anyaként is fontos, hogy megtaláljuk a módját, hogyan szakíthatunk időt önmagunkra.

Forrás: Shutterstock

Anyaként fontos az önismeret és a kapcsolódás

A pszichoterápia ilyen esetekben alapvetően fontos, mert segíthet, hogy erősítse az én erejét, hogy tisztában legyen azzal, hogy miben van benne, mi az, ami jó, vagy ami éppen rossz. Alapvetően fontos, hogy kikeveredjünk abból a beszűkült látásmódból, hogy nincs kiút és nincs segítség és a tettek mezejére lépve aktívvá váljunk. Ha valaki úgy érzi, hogy nem áll készen egy terápiás folyamatra, akkor az ilyen helyzetben fontos szerepet játszanak az olyan kapaszkodók, mint a társas kapcsolódás. Akár online, akár offline, de valamilyen módon anyaként is muszáj érintkeznünk a külvilággal. Fontos a társas kapcsolatok fenntartása is, legyen az személyes vagy online: „Az izoláció a legrosszabb, amit meg kell előzni. Az, hogy valaki érintkezik a külvilággal, kapcsolatban marad másokkal, már önmagában motiváló lehet.”

A szakpszichológus szerint az első és legfontosabb lépés a helyzet felismerése és a saját igények verbális megfogalmazása. Meg kell tudnunk fogalmazni, mire vágyunk, mit szeretnénk megvalósítani, ami megkönnyebbülést hozhat számunkra. „Fontos, hogy az anya ki tudja mondani, mire vágyik, mit szeretne, és ezt meg tudja osztani a családjával, akár a párjával, akár másokkal, akikre számíthat” – mondja a szakértő.

Az, hogy egy nő nem bűntudattal megy el edzeni, vagy találkozik a barátnőivel, hanem tudatosan teremti meg ezt a szabadidőt, nagy lépés. Dr. Makai Gábor hangsúlyozza, hogy nem kell nagy, hosszú programokra gondolni: „Nem arról van szó, hogy valaki három napra elutazik, hanem a realitás talaján maradva, a kis, mindennapi lehetőségek számítanak. Például ha otthon tud olvasni néhány órát.”