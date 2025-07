Pórázon sétáltatták a 3 éves gyereküket – Botrány lett az Instagram videóból

Egy kanadai család New York-i kirándulásuk során pórázra fogta a 3 és fél éves fiukat, és ezt fel is vették. Azóta a házi videó botrányként robbant az Instagram-on. Az anya igyekezett megmagyarázni a helyzetet. Szerinte ezzel csak a gyereküket óvták.

Egy eltévedés elleni, rövid, karpántos pórázt is fejlesztettek már gyerekeknek

Forrás: Shutterstock

Miért került póráz a gyerekre?

Az anya elmondása szerint, azért használtak pórázt, mivel a gyerek rendkívül energikus, és attól féltek a férjével, hogy a zsúfolt helyeken elkóborol vagy eltéved. Állítása szerint a kisfiú élvezte, és kalandként fogta fel a helyzetet. Azt játszotta, hogy ő egy seriff, és a szülei pedig a foglyai. A nő elmesélte, hogy kétféle pórázt használtak egy rövidebbet a zsúfolt helyeken, és egy hosszabbat a nyílt tereken.

A gyerekpóráz

A gyerekpórázok, vagy hivatalosan nevén gyerekhámok az utóbbi időszakban világszerte elterjedtek. Kifejezetten óvodáskorúak számára ajánlják, de egyes vélemények szerint a leggyakrabban a hiperaktív vagy autista gyerekek speciális felügyeletét is segíthetik. Az eredetük a 19. századra vezethető vissza, amikor úgynevezett vezetőzsinórt használtak a járni tanuló babák megsegítésére. Ezek biztonsági hevederekké fejlődtek, amik pedig az 1940-es években az Egyesült Királyságban és az USA-ban rendkívül népszerű eszközökké váltak.

Az egyik legmegosztóbb kérdés

Talán kijelenthető, hogy a gyerekhámok használata a világon az egyik legmegosztóbb téma. Nemcsak a szülők, hanem a szakemberek is vitáznak róla. Sokan azt mondják biztonságos, mert a gyerek nem szalad el, és nem történhet vele például baleset, de az ellentábor szerint pedig maga a heveder is okozhat sérüléseket.

A fizikális egészség szempontjából, a hám támogatói szerint segíthet a gyerek fizikális fejlődésében, ha még a járása nem tökéletes, az ellenzők pedig arra azonnal rávágják, hogy egyes szülők a saját gyerekünknek okoznak fájdalmat, amikor rángatják, vagy vonszolják.

Megoszlanak a vélemények a nevelési szempontból is, mert akik az eszköz mellett állnak ki, azzal érvelnek, hogy a gyerek így biztonságosan megismeri a potenciális veszélyeket, és a szülő számára is könnyebb az oktatás. Az ellenzők, köztük több pszichológus is azt mondja, hogy a gyerekhámok a lusta nevelést tükrözik, fizikai korlátozást használva tanítanak a szülők, ahelyett, hogy tekintélyükkel a 21. századi modern nevelési módszerekkel követelnék meg a fegyelmet, és állítanák fel a szabályokat.