Te hallottál már a 10 másodperces szabályról? Ez most a legújabb gyereknevelési trend

Most már fordítva is alkalmazom a 10 másodperces szabályt, a gyerekeim ha kérdeznek tőlem valamit, vagy megkérnek valamire, ők is hagynak 10 másodpercet, hogy teljesen rájuk tudjak koncentrálni, vagy megtudjam állítani, amiben éppen vagyok. Ez sokkal türelmesebbé teszi őket, és a társaikkal és tanáraikkal is sokkal nyugodtabban beszélnek, mert hagynak időt a másiknak, hogy átgondolják és elmondják a véleményüket.