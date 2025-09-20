5 gyerekkori élmény, amely észrevétlenül befolyásolja, milyen párt választasz magadnak

Gyermekkorban formálódunk a legtöbbet, és az akkori emlékeink, élményeink az életünk olyan későbbi aspektusaira is kihatással vannak, amelyekre elsőre nem is gondolnánk. A gyerekkori élmények minden párkapcsolatot, barátságot és későbbi ismeretséget képesek befolyásolni – a szüleink, testvéreink, sőt még a gyerekkori barátságaink is formáltak minket —, azt is, ahogyan felnőttként szeretünk, vitatkozunk vagy elköteleződünk.

A gyerekkori élmények formálják párkapcsolatainkat

Forrás: Shutterstock



Gyerekkori élmények, amelyek titokban befolyásolnak a párválasztásban

1. A szülői minta

Ha gyerekkorban az a példa volt előtted, hogy a szüleid sokat vitatkoztak vagy hevesebben fejezték ki az érzelmeiket, akkor nagy valószínűséggel később sokkal nagyobb elhivatottsággal fogsz kiállni a nyílt kommunikáció mellett. Ez egy olyan partnert formálhat belőled, aki semmilyen körülmények között sem fél kifejezni az érzéseit. Sajnos, ha a viták kiabálássá alakultak át vagy teljesen elmaradtak otthon, akkor simán előfordulhat, hogy olyanná válsz, aki túlságosan elkerül minden konfrontációt. Magadban tartod a problémáidat, és ez idővel felemészt majd, ha pedig ez egyszer kitörik belőled, akkor fennáll az esély, hogy túl hevesen reagálsz. Tehát, előfordulhat, hogy olyan párt választasz magadnak, akivel a szüleidtől látott dinamikát újrajátszhatod.

Tipp: A partnered nem a szülőd. A vitakultúra egyénenként eltérhet és bármilyen korban alakítható, nem muszáj magaddal vinned a hozott példát.

2. Figyelem eloszlása

Hogyan reagáltak a szüleid és a körülötted élő felnőttek, amikor valamit lelkesen mutogattál nekik? Ha túl sok dicséretet kaptál, akkor könnyen beleeshetsz abba a hibába, hogy ugyanezt felnőttként is elvárod, és szükséged van a folyamatos pozitív megerősítésre. A kevés visszajelzés viszont önbizalomhiányhoz vezethet, aminek következtében nehezen hiszed el a dicséretet, és mindig kifogásokat keresel, hogy hárítsd őket. Ebben az esetben nem tudod reálisan átértékelni, hogy pontosan mit szeretnél és a párodtól is csak a megerősítést fogod várni.

Tipp: Ne várj mindig arra, hogy valakitől megerősítést kapj! Próbáld meg magadat pozitívan látni, és csak arra törekedni, hogy első sorban magadnak felelj meg.

3. Testvérek közötti dinamika

Nagyon sok minden függ attól, hogy van-e testvéred. Azok, akik egykeként nevelkednek teljesen hozzászoknak, hogy minden figyelem rájuk irányul, így később hajlamosabbak a féltékenykedésre. Akinek több testvére is van, sok esetben már gyerekkorban megtanulja, hogyan osztozkodjon, hogyan vegye előre mások igényeit, sokszor saját magát háttérbe szorítva.