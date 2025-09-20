5 gyerekkori élmény, amely észrevétlenül befolyásolja, milyen párt választasz magadnak

Gyermekkorban formálódunk a legtöbbet, és az akkori emlékeink, élményeink az életünk olyan későbbi aspektusaira is kihatással vannak, amelyekre elsőre nem is gondolnánk. A gyerekkori élmények minden párkapcsolatot, barátságot és későbbi ismeretséget képesek befolyásolni – a szüleink, testvéreink, sőt még a gyerekkori barátságaink is formáltak minket —, azt is, ahogyan felnőttként szeretünk, vitatkozunk vagy elköteleződünk.
Ha gyerekkorban az a példa volt előtted, hogy a szüleid sokat vitatkoztak vagy hevesebben fejezték ki az érzelmeiket, akkor nagy valószínűséggel később sokkal nagyobb elhivatottsággal fogsz kiállni a nyílt kommunikáció mellett. Ez egy olyan partnert formálhat belőled, aki semmilyen körülmények között sem fél kifejezni az érzéseit. Sajnos, ha a viták kiabálássá alakultak át vagy teljesen elmaradtak otthon, akkor simán előfordulhat, hogy olyanná válsz, aki túlságosan elkerül minden konfrontációt. Magadban tartod a problémáidat, és ez idővel felemészt majd, ha pedig ez egyszer kitörik belőled, akkor fennáll az esély, hogy túl hevesen reagálsz. Tehát, előfordulhat, hogy olyan párt választasz magadnak, akivel a szüleidtől látott dinamikát újrajátszhatod.
Tipp: A partnered nem a szülőd. A vitakultúra egyénenként eltérhet és bármilyen korban alakítható, nem muszáj magaddal vinned a hozott példát.
Hogyan reagáltak a szüleid és a körülötted élő felnőttek, amikor valamit lelkesen mutogattál nekik? Ha túl sok dicséretet kaptál, akkor könnyen beleeshetsz abba a hibába, hogy ugyanezt felnőttként is elvárod, és szükséged van a folyamatos pozitív megerősítésre. A kevés visszajelzés viszont önbizalomhiányhoz vezethet, aminek következtében nehezen hiszed el a dicséretet, és mindig kifogásokat keresel, hogy hárítsd őket. Ebben az esetben nem tudod reálisan átértékelni, hogy pontosan mit szeretnél és a párodtól is csak a megerősítést fogod várni.
Tipp: Ne várj mindig arra, hogy valakitől megerősítést kapj! Próbáld meg magadat pozitívan látni, és csak arra törekedni, hogy első sorban magadnak felelj meg.
Nagyon sok minden függ attól, hogy van-e testvéred. Azok, akik egykeként nevelkednek teljesen hozzászoknak, hogy minden figyelem rájuk irányul, így később hajlamosabbak a féltékenykedésre. Akinek több testvére is van, sok esetben már gyerekkorban megtanulja, hogyan osztozkodjon, hogyan vegye előre mások igényeit, sokszor saját magát háttérbe szorítva.
A nagy testvér szerepét betöltők hajlamosak olyan párt választani maguknak, aki gondoskodásra szorul, mindent megtesznek helyette és imponál nekik, ha ezt a másik hagyja. A kis tesók szeretik, ha rájuk hárul az összes figyelem, míg a középsők sokszor a békítő szerepében tündökölnek.
Tipp: Ha féltékeny típus vagy, akkor mindenképp próbálj több bizalmat kovácsolni, ha pedig háttérbe szorítod a saját igényeidet, próbálj meg nyíltabban kommunikálni az akaratodról.
Tiniként a legtöbben átélik az első szerelmet, ami nagyban befolyásolja a későbbi kapcsolatokat is. Ha a legelső partnered pozitív, támogató volt, akkor nagy valószínűséggel már akkor egy stabil kapcsolatot sikerült megélned, ami megerősítette az önbizalmadat. Ha pedig az első kapcsolatod hirtelen ért véget vagy megcsalás, csalódás volt az oka, sokkal nagyobb az esélye, hogy tudat alatt újra és újra átéled a negatív élményeket és minden partnerednek be akarod bizonyítani, hogy igenis képes vagy egészséges kapcsolatok kialakítására.
Tipp: Minden kapcsolat más, nem szabad ugyanazokat a sémákat újra átélni és olyan embert kell keresni, aki más, mint az előzőek!
Sok dolgot befolyásol, hogy gyerekként mennyire nyugodt és stabil környezetben éltél. Ha nyugodt háttérrel rendelkezel, akkor nem vonzódsz a drámával teli kapcsolatokhoz, a mérgező, nárcisztikus partnerekhez. A bizonytalanságot megélő személyek pedig szeretnek olyan társat választani maguk mellé, aki kiszámíthatatlan, izgalmas és megbízhatatlan, mert számukra ez az ismerős.
Tipp: Ne zárkózz el más partnerektől! Mindig próbálj meg olyan párt választani, aki stabilitást tud nyújtani a számodra.
