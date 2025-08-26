Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Vilmos herceg és Katalin hercegné költözése miatt nem mindenki boldog: így várják őket az új szomszédok

brit királyi család katalin hercegné Vilmos herceg költözés
Virág Emília
2025.08.26.
Vilmos herceg és Katalin hercegné még idén elköltözik Windsorban található jelenlegi otthonából, az Adelaide Cottage-ból. A háromgyermekes család a beszámolók szerint a Forest Lodge-ba, egy nyolc hálószobás kastélyba költözik, amelyet „örökös otthonuknak” szánnak. Bár a környékbeliek örömmel fogadják a királyi családot, vannak, akik aggódnak amiatt, mennyire tudják majd megőrizni a nyugalmukat.

„Szívesen látjuk őket, de bízom benne, hogy a közvélemény hagyja őket békében élni” – mondta a 87 éves Jean Reeve, aki 40 éve lakik a közeli Cranbourne Hall Residential Parkban, és hamarosan Katalin hercegné szomszédja lesz. „Végül is kisgyermekeik vannak, megérdemlik a nyugalmat.”

Katalin hercegné éd Vilmos herceg hamarosan elköltöznek
Katalin hercegné éd Vilmos herceg hamarosan elköltöznek
Forrás: AFP

A helyiek szerint a királyi pár kedvessége és családcentrikus életmódja miatt mindenki szeretettel várja őket. „Fiatalok, közvetlenek, mindig a gyerekeikkel vannak – ez a monarchia új stílusa. Jó lenne, ha normális emberként kezelnék őket”tette hozzá Reeve.

Más szomszédok is egyetértenek. „Soha nem hallottam itt senkitől rosszat róluk, a legtöbben kifejezetten kedvelik őket. Reméljük, hogy időnként benéznek a helyi üzletekbe vagy a kocsmákba is” – mondta Cynthia Sullivan, 72 éves tanárnő.

Katalin hercegné és Vilmos herceg költözése: két családnak mennie kellett

A költözés azonban nem megy simán: a nyár elején két családnak, akik a kastélyhoz közeli házikókban laktak, el kellett költözniük. Bár egy forrás szerint az érintettek nem számítottak erre, nem jártak rosszul, hasonló vagy jobb lakásokat kaptak a környéken.

The Grade II-listed Forest Lodge, in Windsor Great Park, Berkshire, a Georgian mansion once admired by both King George IV and King Edward VIII which will soon be available for rent it was announced. *...The 8 bedroomed house is currently undergoing 1.5 million restoration work to retain its fine period detail but will be ready for occupation in the autumn for 15,000 a month. It features original stonework, elaborate plaster cornices and ceiling decoration, exquisite marble fireplaces, Venetian windows and a half-barrel vaulted hallway ceiling and is worth an estimated 5.5 million. (Photo by John Stillwell - PA Images/PA Images via Getty Images)
Az Adelaide Cottage még 2001-ben, felújítás alatt
Forrás: Getty Images

A walesi hercegi pár három gyermeke – a 12 éves György herceg, a 10 éves Sarolta hercegnő és a 7 éves Lajos herceg – továbbra is a közeli Lambrook iskolába jár majd. A költözés hátterében részben az állhat, hogy az Adelaide Cottage-ban töltött időszak Katalin rákbetegsége miatt különösen nehéz volt a család számára, ezt az időszakot akarják maguk mögött hagyni.

A Forest Lodge, amelyet körülbelül 21 millió dollárra becsülnek, impozáns épület: csillárral megvilágított bálteremmel, teniszpályával és kiterjedt parkkal rendelkezik. A Windsor Great Park szívében álló birtok új kezdetet jelenthet a hercegi család számára.

