Vilmos herceg és Katalin hercegné költözése miatt nem mindenki boldog: így várják őket az új szomszédok

„Szívesen látjuk őket, de bízom benne, hogy a közvélemény hagyja őket békében élni” – mondta a 87 éves Jean Reeve, aki 40 éve lakik a közeli Cranbourne Hall Residential Parkban, és hamarosan Katalin hercegné szomszédja lesz. „Végül is kisgyermekeik vannak, megérdemlik a nyugalmat.”

Katalin hercegné éd Vilmos herceg hamarosan elköltöznek

Forrás: AFP

A helyiek szerint a királyi pár kedvessége és családcentrikus életmódja miatt mindenki szeretettel várja őket. „Fiatalok, közvetlenek, mindig a gyerekeikkel vannak – ez a monarchia új stílusa. Jó lenne, ha normális emberként kezelnék őket” – tette hozzá Reeve.

Más szomszédok is egyetértenek. „Soha nem hallottam itt senkitől rosszat róluk, a legtöbben kifejezetten kedvelik őket. Reméljük, hogy időnként benéznek a helyi üzletekbe vagy a kocsmákba is” – mondta Cynthia Sullivan, 72 éves tanárnő.

Katalin hercegné és Vilmos herceg költözése: két családnak mennie kellett

A költözés azonban nem megy simán: a nyár elején két családnak, akik a kastélyhoz közeli házikókban laktak, el kellett költözniük. Bár egy forrás szerint az érintettek nem számítottak erre, nem jártak rosszul, hasonló vagy jobb lakásokat kaptak a környéken.

Az Adelaide Cottage még 2001-ben, felújítás alatt

Forrás: Getty Images

A walesi hercegi pár három gyermeke – a 12 éves György herceg, a 10 éves Sarolta hercegnő és a 7 éves Lajos herceg – továbbra is a közeli Lambrook iskolába jár majd. A költözés hátterében részben az állhat, hogy az Adelaide Cottage-ban töltött időszak Katalin rákbetegsége miatt különösen nehéz volt a család számára, ezt az időszakot akarják maguk mögött hagyni.

A Forest Lodge, amelyet körülbelül 21 millió dollárra becsülnek, impozáns épület: csillárral megvilágított bálteremmel, teniszpályával és kiterjedt parkkal rendelkezik. A Windsor Great Park szívében álló birtok új kezdetet jelenthet a hercegi család számára.