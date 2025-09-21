„Tetszem a kollégámnak?" – 10 jel, ami megmutatja, hogy több vagy neki, mint munkatárs

Egy jó munkakörnyezet alapfeltétele, hogy jó viszonyt ápoljunk a munkatársainkkal, hisz inspiráló emberek közé szívesebben járunk dolgozni. Azonban előfordul, hogy egy mezei munkatársi kapcsolat szerelemmé szövődik, ám sosem előjel nélkül. Összeszedtünk 10 jelet, amely azt mutatja, hogy egy kolléga randizni akar veled.
Amikor egy kolléga rendszeresen feltűnik az asztalod mellett, kitérőt tesz, folyamatosan keresi az ürügyet, hogy a társaságodban legyen, jó eséllyel vonzódik hozzád.
Tegyél egy kísérletet: menj át a szoba másik végbe, amikor melletted van, és ha pár perc után utánad megy, nem csalt a szimatod.
Felmerül egy munkahelyi konfliktus, esetleg rossz fát teszel a tűzre, kollégád mégis melletted áll? Ez a hűség, valamint a vonzalom jele, amit nem lehet félvállról venni.
Ha valaki rendszeresen segít, lehet, hogy udvarias, azonban egy bizonyos szint fölött gyanakodni lehet, hogy többet akar, mint munkatársi viszony. Hisz minden ilyen alkalommal bizonyítani akarja, hogy hasznos lehetne számodra, ha az élete része lennél.
Sokat beszélgettek, és ő olyan apró részletekre emlékszik, amelyek még a te figyelmedet is elkerülték? Ez azt jelzi, hogy érdeklődik irántad és őszintén lenyűgözőnek talál téged, tehát jó esélyetek van egy munkahelyi szerelemre. (Csak a HR meg ne tudja!)
Amikor valakinek tetszeni akarunk, gyakran változtatunk a stílusunkon, jobban odafigyelünk magunkra, akár még parfümöt is váltunk. Ha egy kollégáddal kapcsolatban tapasztalod ezt, akivel jóban vagytok, esélyes, hogy tetszeni akar neked.
Ha egy munkatárs munkaidő után is rendszeresen írogat és pedzegeti a munkaidőn kívüli közös programokat, nagy az esélye, hogy azt akarja, ne csak a kollégája, hanem a párja is legyél. Itt még nem randimeghívásra kell gondolni.
A legtöbben ódzkodnak a kínos csendtől, ám ha ez egy kedves munkatárssal alakul ki, jószerivel azt jelzi, hogy zavarba jött, esetleg magában tatja az érzéseit. Ez különösen akkor árulkodó jel, ha egy bőbeszédű férfi lesz hirtelen szótlan, mert nem akar rossz benyomást tenni.
Amikor valaki úgy igazítja a napirendjét, hogy „véletlenül” mindig pont akkor ebédeljen, amikor te is kimész, csalhatatlan jel, hogy tetszel neki. Ugyanis ilyenkor próbál minél több időt veled tölteni, emellett odafigyel rád, hiszen tudja, mikor mész ki enni.
A munkahelyi szerelem jeleit olykor mások által fedezzük föl. Hogyha egy munkatárs a rólad beszél a többieknek – és nem abban a kontextusban, hogy mekkora kanál vízbe fojtana bele –, dicsér, pozitív dolgokat mond rólad, az azt jelzi, hogy te vagy a kedvenc témája.
Vannak emberek, akik kevésbé indirekt módon fejezik ki érzéseiket. Ha egy kolléga, akivel kialakulóban van köztetek valami, hirtelen hatékonyabban dogozik, meetingeken aktívabb, mint aki a sztahanovisták éves díjára hajt, valószínű, hogy a te figyelmed óhajtja felhívni.
A munkahelyi sikerekkel ugyanis benne is egy sikeres, stabilitást nyújtó potenciális partnert fedezhetsz fel.
Azt tapasztalod, hogy minden tette után fürkészi a reakciódat? Mindig tudtodra adja, hogy melletted áll? Ha ezt tapasztalod, nagy a valószínűsége, hogy fontos neki, hogyan reagálsz a cselekedeteire, hisz az a szándéka, hogy szimpatikus legyél neki.
