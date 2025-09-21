„Tetszem a kollégámnak?" – 10 jel, ami megmutatja, hogy több vagy neki, mint munkatárs

Egy jó munkakörnyezet alapfeltétele, hogy jó viszonyt ápoljunk a munkatársainkkal, hisz inspiráló emberek közé szívesebben járunk dolgozni. Azonban előfordul, hogy egy mezei munkatársi kapcsolat szerelemmé szövődik, ám sosem előjel nélkül. Összeszedtünk 10 jelet, amely azt mutatja, hogy egy kolléga randizni akar veled.

Számos jel mutatja, hogy egy kolléga számára nem vagyunk közömbösek.

10 csalhatatlan jel, hogy egy kolléga szerelmes beléd

1. Gyakran keresi a társaságod

Amikor egy kolléga rendszeresen feltűnik az asztalod mellett, kitérőt tesz, folyamatosan keresi az ürügyet, hogy a társaságodban legyen, jó eséllyel vonzódik hozzád.

Tegyél egy kísérletet: menj át a szoba másik végbe, amikor melletted van, és ha pár perc után utánad megy, nem csalt a szimatod.

2. Mindig a te pártodat fogja

Felmerül egy munkahelyi konfliktus, esetleg rossz fát teszel a tűzre, kollégád mégis melletted áll? Ez a hűség, valamint a vonzalom jele, amit nem lehet félvállról venni.

3. Mindig felajánlja a segítségét

Ha valaki rendszeresen segít, lehet, hogy udvarias, azonban egy bizonyos szint fölött gyanakodni lehet, hogy többet akar, mint munkatársi viszony. Hisz minden ilyen alkalommal bizonyítani akarja, hogy hasznos lehetne számodra, ha az élete része lennél.

4. Kollégád emlékszik minden apró részletre

Sokat beszélgettek, és ő olyan apró részletekre emlékszik, amelyek még a te figyelmedet is elkerülték? Ez azt jelzi, hogy érdeklődik irántad és őszintén lenyűgözőnek talál téged, tehát jó esélyetek van egy munkahelyi szerelemre. (Csak a HR meg ne tudja!)

5. Változtat az öltözködésén, igényesebb

Amikor valakinek tetszeni akarunk, gyakran változtatunk a stílusunkon, jobban odafigyelünk magunkra, akár még parfümöt is váltunk. Ha egy kollégáddal kapcsolatban tapasztalod ezt, akivel jóban vagytok, esélyes, hogy tetszeni akar neked.

5. Munkaidőn kívül is keresi veled a kapcsolatot

Ha egy munkatárs munkaidő után is rendszeresen írogat és pedzegeti a munkaidőn kívüli közös programokat, nagy az esélye, hogy azt akarja, ne csak a kollégája, hanem a párja is legyél. Itt még nem randimeghívásra kell gondolni.

6. Beáll a kínos csend

A legtöbben ódzkodnak a kínos csendtől, ám ha ez egy kedves munkatárssal alakul ki, jószerivel azt jelzi, hogy zavarba jött, esetleg magában tatja az érzéseit. Ez különösen akkor árulkodó jel, ha egy bőbeszédű férfi lesz hirtelen szótlan, mert nem akar rossz benyomást tenni.