Lakbért fizettet 9 éves ikreivel az anyuka, a TikTok-felhasználók pedig istenítik érte

Northfoto - SWNS
család lakbér gyereknevelés
Nagy Kata
2025.09.20.
Nem mindennapi leckét tanít nap mint nap a kilencéves ikreinek egy amerikai anyuka: lakbért fizettet velük és a ház körüli munkákból is kiveszik a részüket.

A 38 éves LaToya Whitfield a „fizess lakbért, vagy nézz szembe a rideg valósággal” elvben hisz. A TikTok-felhasználók pedig imádják érte. 

Két kilencéves kislány lakbért fizet az anyjának
Lakbért fizettet gyermekeivel az amerikai anyuka. 
Forrás:  Northfoto 

Lakbért fizettet gyerekeivel az amerikai anyuka

Mindannyian más gyereknevelési módszerekben hiszünk és bár szeretünk ítélkezni más anyák felett, azért néha találkozunk olyan módszerekkel, amik hallatán elgondolkozunk, hogy vajon nem lenne-e érdemes nekünk is kipróbálni. 

Az amerikai LaToya Whitfield is egy ilyen megoldást eszközölt a kilencéves ikreinél: a 38 éves nő úgy döntött, hogy már korán elkezdi az életre nevelni a gyerekeit, ezért lakbért és büntetést is kell fizetniük, sőt, még a kilakoltatás veszélye is fenyegeti őket, ha sokszor tesznek rossz fát a tűzre. 

Két kilencéves kislány lakbért fizet az anyjának
A kilencéves ikerlányoknak lakbért kell fizetniük. 
Forrás:  Northfoto 

A rendszer alapja, hogy Grace-nek és Autumn-nek 80 dollárt kell fizetnie lakbér gyanánt minden hónapban, illetve 10 dollárt a villanyért, 5 dollárt pedig a wifi-ért és a gázért, ha pedig ez nem jön össze, akkor LaToya kilakoltatja őket a télikertbe egy kis időre. 

Persze elméleti pénzről beszélünk, amit házimunkával, jó jegyekkel és jó viselkedéssel kereshetnek meg. Minden jótettért levonódik egy bizonyos összeg a lakbérből, viszont ha rendetlenséget hagynak a szobában, vagy rossz osztályzatot kapnak, az anyjuk megbírságolja őket. 

Az egész ötlet onnan indult, hogy a lányok követelőzni kezdtek: drága ajándékokat és éttermi vacsorákat akartak kizsarolni az anyjukból, amit azzal indokoltak, hogy a nő nemrég kapott fizetést és úgyis telik rá. A sokadik ilyen eset után LaToya megelégelte az akaratoskodást és úgy döntött, megmutatja gyermekeinek, milyen az, ha az ember keményen megdolgozik a pénzéért, aminek ki kell tartania a hónap végéig.

 A nő azt reméli ettől a módszertől, hogy a gyermekei talpraesettek és felelősségteljesek lesznek az életben, amikor elérik a felnőtt kort. 

A TikTok-felhasználók istenítik LaToyát az ötletért és egyre több szülő kommenteli a nő videója alá, hogy ő is ki fogja próbálni ezt a gyereknevelési módszert. 

