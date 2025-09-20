Lakbért fizettet 9 éves ikreivel az anyuka, a TikTok-felhasználók pedig istenítik érte

A 38 éves LaToya Whitfield a „fizess lakbért, vagy nézz szembe a rideg valósággal” elvben hisz. A TikTok-felhasználók pedig imádják érte.
Mindannyian más gyereknevelési módszerekben hiszünk és bár szeretünk ítélkezni más anyák felett, azért néha találkozunk olyan módszerekkel, amik hallatán elgondolkozunk, hogy vajon nem lenne-e érdemes nekünk is kipróbálni.
Az amerikai LaToya Whitfield is egy ilyen megoldást eszközölt a kilencéves ikreinél: a 38 éves nő úgy döntött, hogy már korán elkezdi az életre nevelni a gyerekeit, ezért lakbért és büntetést is kell fizetniük, sőt, még a kilakoltatás veszélye is fenyegeti őket, ha sokszor tesznek rossz fát a tűzre.
A rendszer alapja, hogy Grace-nek és Autumn-nek 80 dollárt kell fizetnie lakbér gyanánt minden hónapban, illetve 10 dollárt a villanyért, 5 dollárt pedig a wifi-ért és a gázért, ha pedig ez nem jön össze, akkor LaToya kilakoltatja őket a télikertbe egy kis időre.
Persze elméleti pénzről beszélünk, amit házimunkával, jó jegyekkel és jó viselkedéssel kereshetnek meg. Minden jótettért levonódik egy bizonyos összeg a lakbérből, viszont ha rendetlenséget hagynak a szobában, vagy rossz osztályzatot kapnak, az anyjuk megbírságolja őket.
Az egész ötlet onnan indult, hogy a lányok követelőzni kezdtek: drága ajándékokat és éttermi vacsorákat akartak kizsarolni az anyjukból, amit azzal indokoltak, hogy a nő nemrég kapott fizetést és úgyis telik rá. A sokadik ilyen eset után LaToya megelégelte az akaratoskodást és úgy döntött, megmutatja gyermekeinek, milyen az, ha az ember keményen megdolgozik a pénzéért, aminek ki kell tartania a hónap végéig.
A nő azt reméli ettől a módszertől, hogy a gyermekei talpraesettek és felelősségteljesek lesznek az életben, amikor elérik a felnőtt kort.
A TikTok-felhasználók istenítik LaToyát az ötletért és egyre több szülő kommenteli a nő videója alá, hogy ő is ki fogja próbálni ezt a gyereknevelési módszert.
