Szoboszlai Dominik felesége az edzőteremből posztolt: Buzsik Borka megmutatta szülés utáni alakját - FOTÓ

Szoboszlai Dominik és felesége augusztus elején váltak szülőkké: ekkor született meg első közös gyermekük. A babáról egyelőre csak annyit tudni, hogy egészséges, gyönyörű kislány, a nevét még nem hozták nyilvánosságra.

Ez az első és eddig egyetlen kép, amit Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislányáról láthattunk

Forrás: Instagram/BuzsikBorka

Pár héttel a szülés után Buzsik Borka bomba formában van

Buzsik Borka egy konditeremből jelentkezett be közösségi oldalán, ahol egy egész alakos képet osztott meg magáról. A fotó tanúsága szerint újra edz, aminek meg is van az eredménye: teljesen visszanyerte szülés előtti alakját.