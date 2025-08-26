Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 26., kedd Izsó

Szoboszlai Dominik felesége az edzőteremből posztolt: Buzsik Borka megmutatta szülés utáni alakját - FOTÓ

2025.08.26.
Buzsik Borka, Szoboszlai Dominik felesége néhány héttel első gyermekük születése után az edzőteremből jelentkezett. A fiatal anyuka Instagram-történetében osztott meg egy egész alakos fotót: bomba formában van.

Szoboszlai Dominik és felesége augusztus elején váltak szülőkké: ekkor született meg első közös gyermekük. A babáról egyelőre csak annyit tudni, hogy egészséges, gyönyörű kislány, a nevét még nem hozták nyilvánosságra. 

Ez az első és eddig egyetlen kép, amit Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislányáról láthattunk
Forrás: Instagram/BuzsikBorka

Pár héttel a szülés után Buzsik Borka bomba formában van

Buzsik Borka egy konditeremből jelentkezett be közösségi oldalán, ahol egy egész alakos képet osztott meg magáról. A fotó tanúsága szerint újra edz, aminek meg is van az eredménye: teljesen visszanyerte szülés előtti alakját.

Buzsik Borka bomba formában van a szülés után
Forrás: Instagram

