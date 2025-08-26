Szoboszlai Dominik felesége az edzőteremből posztolt: Buzsik Borka megmutatta szülés utáni alakját - FOTÓ

Szoboszlai Dominik és felesége augusztus elején váltak szülőkké: ekkor született meg első közös gyermekük. A babáról egyelőre csak annyit tudni, hogy egészséges, gyönyörű kislány, a nevét még nem hozták nyilvánosságra.
Buzsik Borka egy konditeremből jelentkezett be közösségi oldalán, ahol egy egész alakos képet osztott meg magáról. A fotó tanúsága szerint újra edz, aminek meg is van az eredménye: teljesen visszanyerte szülés előtti alakját.
