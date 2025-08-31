47 éve házas a Star Wars-filmek sztárja — Mark Hamill és felesége elárulta a hosszú, boldog házasság 3 aranyszabályát

A Star Wars, magyarul Csillagok háborúja generációkon átívelő sikereit többek között a franchise eredeti és későbbi részeiben is Luke Skywalker karakterét alakító Mark Hamillnek köszönheti. A sztár 1978-ban nősült meg, és feleségével, Marilouval azóta is boldogan élnek. A háromgyerekes pár producerként is tevékenykedik — legújabb közös dokumentumfilmjük kapcsán adott interjújukban többek között arról a 3 aranyszabályról, ami szerintük a hosszú és boldog párkapcsolatuk titka.
Közel 50 évvel az esküvőjük után Mark és Marilou Hamill már tudnak egyet, s mást arról, hogy mitől működik egy házasság.
A 70-es évek közepén találkoztak egy fogászati rendelőben, ahol Marilou dentálhigiénikusként dolgozott, és 1978 decemberében házasodtak össze malibui otthonukban, Kaliforniában. Most, közel öt évtizeddel és három gyerekkel később Marilou a People magazinnak azt nyilatkozta, hogy a saját tapasztalata szerint a hosszú házasság titka, hogy „ne aggódj az apróságok miatt”.
„És azt is tudd, hogy senkit sem fogsz megváltoztatni. Tehát el kell fogadnod a furcsaságaikat és a viselkedésüket” – tette hozzá Marilou, mire Mark Hamill humorosan közbeszól: „Milyen furcsaságokat?”
A színész, aki egyetértett a feleségével, azt is elmondta, hogy a házasság egyszerre szól az „elfogadásról” és a „kommunikációról”.
„Azt hiszem, ha megtalálod a megfelelőt, az esélyek ellened szólnak” – teszi hozzá a Star Wars színésze. „De ha szerencséd van, csak ki kell tartanod, és hálásnak kell lenned, hogy megtaláltad” — osztotta meg gondolatait a hosszú, boldog házasságról Luke Skywalker megformálója.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.