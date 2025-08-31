Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
47 éve házas a Star Wars-filmek sztárja — Mark Hamill és felesége elárulta a hosszú, boldog házasság 3 aranyszabályát

párkapcsolat aranyszabály Luke Skywalker siker kapocs Csillagok háborúja
Life.hu
2025.08.31.
Luke Skywalker karakterének megformálója 47 éve nős, ráadásul saját bevallásuk szerint, felesége és ő is boldog és elégedett a kapcsolatukkal. Hogy mi a titkuk? Elárulták.

A Star Wars, magyarul Csillagok háborúja generációkon átívelő sikereit többek között a franchise eredeti és későbbi részeiben is Luke Skywalker karakterét alakító Mark Hamillnek köszönheti. A sztár 1978-ban nősült meg, és feleségével, Marilouval azóta is boldogan élnek. A háromgyerekes pár producerként is tevékenykedik — legújabb közös dokumentumfilmjük kapcsán adott interjújukban többek között arról a 3 aranyszabályról, ami szerintük a hosszú és boldog párkapcsolatuk titka.

Mark Hamill és felesége, Marilou
Mark Hamill és felesége, Marilou 47 éve házasok
Forrás: AFP

Mark Hamill és felesége 3 aranyszabályra esküszik

Közel 50 évvel az esküvőjük után Mark és Marilou Hamill már tudnak egyet, s mást arról, hogy mitől működik egy házasság.

A 70-es évek közepén találkoztak egy fogászati ​​rendelőben, ahol Marilou dentálhigiénikusként dolgozott, és 1978 decemberében házasodtak össze malibui otthonukban, Kaliforniában. Most, közel öt évtizeddel és három gyerekkel később Marilou a People magazinnak azt nyilatkozta, hogy a saját tapasztalata szerint a hosszú házasság titka, hogy „ne aggódj az apróságok miatt”.

„És azt is tudd, hogy senkit sem fogsz megváltoztatni. Tehát el kell fogadnod a furcsaságaikat és a viselkedésüket” – tette hozzá Marilou, mire Mark Hamill humorosan közbeszól: „Milyen furcsaságokat?”

A színész, aki egyetértett a feleségével, azt is elmondta, hogy a házasság egyszerre szól az „elfogadásról” és a „kommunikációról”.

„Azt hiszem, ha megtalálod a megfelelőt, az esélyek ellened szólnak” – teszi hozzá a Star Wars színésze. „De ha szerencséd van, csak ki kell tartanod, és hálásnak kell lenned, hogy megtaláltad” — osztotta meg gondolatait a hosszú, boldog házasságról Luke Skywalker megformálója

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
