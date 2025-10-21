A gyerekneveléshez nincs tökéletes recept, szülőként pedig gyakran még a saját elveinkhez sem tudunk következetesen igazodni. Miért? Mert az anya is csak ember, tele hibákkal, tévedésekkel. Miközben próbáljuk a nap 24 órájában a tőlünk telhető legjobban nevelni a gyerekeinket, időnként mind beleesünk olyan apró „bűnökbe”, amikre nem vagyunk büszkék. Igen, még te is! Bár ezeket nehezen ismerjük be még magunknak is, mégis fontos róluk beszélni. Nem azért, hogy utána ujjal mutogassunk egymásra, hanem, hogy lássuk, nem feltétlenül kell éjszaka álmatlanul forgolódnunk, ha a gyerek egy kicsit többet tévézett este a kelleténél.

Olykor az elég jó anya is kipurcan, ilyenkor pedig bármit megadna a csendért és a békéért.

Elég jó anya vagy?

Hidd el, ha ez a kérdés csak egyszer is felmerült benned, egészen biztosan elég jó anya vagy. Az önreflexió ugyanis a jó szülőség egyik feltétele.Az, hogy időnként kívülről lásd magad, és elismerd, ha hibáztál. A tökéletesség ugyanis mítosz. Senki sem lehet mindig türelmes, ahogy senki sem tud mindig mindent épp jól csinálni. Ebben pedig nagyon hasonlítunk a gyerekeinkhez. A következő lista így kétszeresen is szól az anyaságodhoz: vizsgáld és értékeld magad úgy, ahogy a gyermekedet.

A 7 anyai főbűn, amit mindenki elkövet

1. Kiabálsz

Ha kerültél már olyan helyzetbe a gyereked miatt, amiben még a Dalai Láma is felhúzta volna a szemöldökét, pontosan tudod, hogy egy-egy hangos szó időnként kicsúszik. Hiszen a türelemnek is van vége, és előfordul, hogy hiába számolsz el tízig, végzel légzőgyakorlatokat, úgy érezheted, a hangerőd maradt az egyetlen eszközöd.

2. Túl sok képernyőidőt engedsz

Igen, pontosan tudod, hogy a tévé és a telefon az ördögtől való, időnként mégis megesik, hogy rábólintasz még egy 20 perces mesére. Talán azért, mert szeretnéd végre meginni a kávédat egyben, forrón. Talán azért, mert elintéznél egy felnőtt telefonbeszélgetést anélkül, hogy a gyerek félbeszakítana. Talán azért, mert szimplán csak annyira édesen kért még egy részt. Visszafordíthatatlan károkat okoztál vele? Nem! A szülői csoportban mégsem mered bevallani, pedig hidd el, mind csinálunk ilyesmit.