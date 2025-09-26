Az ősanya, aki mindenre tojik és a focianyu – 7 anyatípus, akitől még a padló is falra mászik

Tökéletes anya nem létezik, mindenkinek vannak emberi hibái, ám néhány szülő mintha direkt arra játszana, hogy mások idegein járja el a palotást. Az anyaság sajnos nem mindenkiből hozza ki a legjobbat, amit a gyerek és család mellett azok is kénytelenek elviselni, akikkel csak futólag találkozik. Összeszedtük egy csokorba azokat az anyatípusokat, akik elől legszívesebben fejvesztve menekülnénk.

Számos idegesítő anyatípus van, aki elől nincs menekvés - a gyereknek biztosan

Forrás: E+

7 anyatípus, akitől falra mászunk

1. Fontoskodó anyaságszakértők

Léteznek anyukák, akik a gyereknevelést tudományágként kezelik. Kisebb könyvtárat rendeznek be maguknak a sokszor egymásnak ellentmondó tanácsadó könyvekből, még az imádni való plüssöket is kidobják, mondván, árt a poronty fejlődésének. Szigorú étrendet írnak elő a gyereküknek, amiből a cukor és só mellett az ízeket is száműzik, hogy aztán egy szülinapi bulira beszabadulva a kölyök két pofára habzsolja a csokitortát. Állandóan monitorozzák a gyereknevelési trendeket, ha pedig váratlan helyzet merül fel, az agyuk visszaáll a gyári beállításra. Általában ebből az anyatípusból lesznek a helikopterszülők.

2. Aki mindenre és mindenkire tojik

Ugyan már évtizedekkel ezelőtt is létezett, de igazán csak a közösségi média terjedésével lett széles körben ismert a „gentle parenting” révén. A nem nevelés elvét alkalmazó anyukák a természetre bízzák a gyereknevelést, akkor sem szólnának rá rakoncátlan kölkükre, ha épp az életével játszana. Amikor gyerekük bánt másokat, egy halovány ejnyebejnyén túl ne várj tőlük sokat, jaj annak, aki rá mer szólni a gyerekre. Gyakori ismertetőjelük a kézhez nőtt okostelefon.

A pszichológia szerint régi traumáikat próbálják elkerülni gyerekeiknél, hogy amikor azok tinédzserként elkanászodnak, értetlenül tegyék fel a kérdést: „vajon hol rontottam el”?

3. Facebook-/Instagram-anyák

Mindenki ismerősei között van egy-két olyan anyuka, aki a gyerekei minden pillanatát megosztja a közösségi médiában. Ugyan nem feltétlenül a rosszindulat vezeti őket, de roppant idegesítő, amikor a gyerekeik magánügyeit is kiteregetik, baráti összejöveteltől a bizonyítványig bezárólag, hogy az iskolai előadások kásás videófelvételeit már ne is említsük. A fő baj mégiscsak az ezzel az anyatípussal, hogy árt vele csemetéje magánszférájának, és sokszor mások gyerekéről is posztol, engedély nélkül.