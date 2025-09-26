Az ősanya, aki mindenre tojik és a focianyu – 7 anyatípus, akitől még a padló is falra mászik

Tökéletes anya nem létezik, mindenkinek vannak emberi hibái, ám néhány szülő mintha direkt arra játszana, hogy mások idegein járja el a palotást. Az anyaság sajnos nem mindenkiből hozza ki a legjobbat, amit a gyerek és család mellett azok is kénytelenek elviselni, akikkel csak futólag találkozik. Összeszedtük egy csokorba azokat az anyatípusokat, akik elől legszívesebben fejvesztve menekülnénk.
Léteznek anyukák, akik a gyereknevelést tudományágként kezelik. Kisebb könyvtárat rendeznek be maguknak a sokszor egymásnak ellentmondó tanácsadó könyvekből, még az imádni való plüssöket is kidobják, mondván, árt a poronty fejlődésének. Szigorú étrendet írnak elő a gyereküknek, amiből a cukor és só mellett az ízeket is száműzik, hogy aztán egy szülinapi bulira beszabadulva a kölyök két pofára habzsolja a csokitortát. Állandóan monitorozzák a gyereknevelési trendeket, ha pedig váratlan helyzet merül fel, az agyuk visszaáll a gyári beállításra. Általában ebből az anyatípusból lesznek a helikopterszülők.
Ugyan már évtizedekkel ezelőtt is létezett, de igazán csak a közösségi média terjedésével lett széles körben ismert a „gentle parenting” révén. A nem nevelés elvét alkalmazó anyukák a természetre bízzák a gyereknevelést, akkor sem szólnának rá rakoncátlan kölkükre, ha épp az életével játszana. Amikor gyerekük bánt másokat, egy halovány ejnyebejnyén túl ne várj tőlük sokat, jaj annak, aki rá mer szólni a gyerekre. Gyakori ismertetőjelük a kézhez nőtt okostelefon.
A pszichológia szerint régi traumáikat próbálják elkerülni gyerekeiknél, hogy amikor azok tinédzserként elkanászodnak, értetlenül tegyék fel a kérdést: „vajon hol rontottam el”?
Mindenki ismerősei között van egy-két olyan anyuka, aki a gyerekei minden pillanatát megosztja a közösségi médiában. Ugyan nem feltétlenül a rosszindulat vezeti őket, de roppant idegesítő, amikor a gyerekeik magánügyeit is kiteregetik, baráti összejöveteltől a bizonyítványig bezárólag, hogy az iskolai előadások kásás videófelvételeit már ne is említsük. A fő baj mégiscsak az ezzel az anyatípussal, hogy árt vele csemetéje magánszférájának, és sokszor mások gyerekéről is posztol, engedély nélkül.
Az anyatípusok örök versenyzője, aki mindig minden helyzetben képes másokra rálicitálni. Ha a te gyereked ötöst kapott, az övé hatost. Ha elbüszkélkedsz a kölyök szavalóversenyen elért első helyezésével, az ő gyerekét egyenesen egy nemzetközi konferenciára hívták meg szónokolni — ezzel megfelelési kényszert nevelve az utódba. Onnan tudhatjuk, hogy ezzel a típussal futottunk össze, hogy hófehér kardigánban viszi játszótérre az emberpalántát, aztán pedig fejhangon sipít, ha piszkos lesz. Főleg azért idegesítő, mert kisebbrendűségi komplexust kelt a többi szülőben.
Más néven a különórák réme. A titulus némileg megtévesztő lehet, mivel nemcsak a focizó gyerekek szüleire alkalmazható, hanem bármilyen versenysporttal, hobbival is behelyettesíthető. Ők azok az anyukák, akik egy délutáni sportfoglalkozáson is képesek focihuligánba átvedleni, mintha épp a gyerek Real Madrid-tagsága forogna kockán. Mindenkivel veszekszenek, kiabálnak, lehurrogják a többi szülőt, a gyerekeket, mintha a gyerekük hobbija személyiségjegy lenne.
Ebbe a kategóriába sorolhatóak a táncos, illetve „zenei zsenik” anyukái is, akiknél a családi összeröffenések fénypontja csemetéjük előadása. Valahogy mindig megritkulnak azok az összejövetelek.
Állandóan sportcuccokat hord, a létező összes programra elcipeli magával gyerekét, jóformán még a vajúdást is konditeremben csinálta végig. Szülés után pár nappal már újra a futópályán találjuk, legszívesebben még a cumisüvegbe is fehérjeport tenne, grammra pontosan számítja ki a kalóriákat. Életmódját nemcsak a gyerekre, hanem a környezetében élőkre is ráerőlteti, legidegesítőbb tulajdonsága, hogy szülés után pár hónappal már sikerült visszafogynia.
Az idegesítő anyatípusok alfája és ómegája. Főbb ismertetőjegye a hosszú hippiszoknya, kézműves ékszerek, kinyúlt pulóver, lebüfizett fehér trikó, legszívesebben mosdóba is magával vinné gyerekét a hordozókendőben. Kizárólag kézzel őrölt lisztből készít kenyeret, ha meglát egy szelet csokit a szívbaj kerülgeti, és bárhol, bármikor nekiáll szoptatni. Ha mindez nem lenne elég, az általa alkalmazott nevelési módszerekből mindenkit ellát jó tanácsokkal, ha akarja, ha nem.
