Beszéd nélkül is megértheted – Így jelel neked a kisbabád

Ha hozzátok is nemrég érkezett meg a gólya, akkor újdonsült szülőként gyakran érezheted azt, hogy mindenáron szeretnéd a babád összes szükségletét kielégíteni. Igyekszel meghallani a sírások közti különbséget, hogy könnyebben kitaláld, mire vágyik a legnagyobb kincsed, de sokszor teljesen kétségbeesel, hogy mi lehet a baja. Van egy jó hírünk, nem kell frusztrálva megvárnod, hogy gyermeked megtanulja az első szavakat. Tanítsd meg a babajelnyelv használatára.
Amíg az első szavait meg nem tanulja a kisbabád, addig igencsak korlátozott lehet a kommunikációtok, hacsak meg nem tanítod jelelni. A babajelnyelv egy olyan technika, amely könnyű és egyszerű gesztusokból áll, hogy a legkisebbek is meg tudják tanulni, hiszen pont azért találták ki, hogy a szülő és a gyerek tudjon beszélgetni.
Lane Rebelo babanyelvoktató, a Tiny Signs alapítója a Today magazinnak így beszélt a jelelésről:
A jelelés érthetőbb eszközöket ad a csecsemőknek, mint a mutogatás, és lehetővé teszi, hogy könnyebben kifejezzék azt, amit gondolnak.
A szülőknek így sokkal könnyebb, mert nem kell találgatniuk. Lássunk egy videót egy jelelő babáról, majd nézzük, hogyan taníthatod meg a saját csemetédet így beszélgetni.
A babajelnyelv segítségével nem kell többé találgatnod, hogy mire vágyik a gyermeked, mert könnyedén, beszéd nélkül is kifejezheti azt neked.
Mivel a babák beszédkészsége később alakul ki, ezért nem szavakkal, hanem jeleléssel tudtok kommunikálni.
A legtöbb csecsemő 8-12 hónapos kora között kezd el jelelni, de Lane szerint bármikor nekifoghattok a jelnyelv megtanulásának — a legjobb, ha már 6-8 hónapos korban kezditek. Akárcsak a beszédfejlődés, a jelelés képessége is gyermekenként változó.
5 hónapos volt a legfiatalabb, akit személyesen láttam jelelni. A legtöbb csecsemő általában csak az első születésnapjuk környékén kezdi el, de aztán gyorsan beindul a jelbeszédük
– mondja az oktató.
A módszer nagyon könnyű: egyszerre mondd ki a szót és mutasd a kezeddel a gesztust. Például jeleld azt, hogy játszani, miközben kimondod. Innentől kezdve már csak türelmesnek kell lenned és folyamatosan ismételni, hogy minél hamarabb megtanulja. Ne keseredj el, ha több hét vagy akár hónap szükséges, hogy jeleljen a babád, hiszen ez egy hatalmas feladat számára. Tartsd szem előtt, hogy az ismétlés a tudás anyja, és türelmesen jelelj neki, amikor csak tudsz.
Figyelj arra, hogy egyszerre ne taníts túl sok szót. Az elején kezdheted nagyjából a 3-5 legfontosabb szóval, majd folyamatosan bővítsd a „szókincseteket”.
Érdemes azokat a jeleket választanod, amelyeket a legtöbbször használtok egy nap, és ami legjobban kifejezi egy-egy szükségletét, például:
A szakértő szerint olyan jeleket is érdemes beépíteni a szótárunkba, amelyek játékosak és szórakoztatóak a babák számára, ilyen szavak például:
Sok szülő fél attól, hogy ha a gyermek megtanul jelelni, akkor később tanul meg beszélni. Ám ez csak egy tévhit. Kutatások azt bizonyítják, hogy pont fordítva van a jelelés mestere, Lane Rebelo szerint, aki azt mondja:
A babajelnyelv tanulása nem késlelteti a beszédfejlődést, sőt, a kutatások szerint a jelnyelvet tanult babák korábban beszélnek és nagyobb szókinccsel rendelkeznek
A legtöbb baba egy ideig egyszerre jelel és beszél, majd elmaradnak a gesztusok és csak a szavakkal fejezik ki magukat.
Érdekel, hogy hogyan jelelj bizonyos szavakat? Akkor kattints az alábbi videóra, és tanulj néhány babajelet!
