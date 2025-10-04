Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Beszéd nélkül is megértheted – Így jelel neked a kisbabád

Babajelnyelvet használó csecsemő.
Shutterstock - Prostock-studio
kommunikáció jelnyelv baba jelbeszéd szülő beszédfejlődés
Kővári F. Luca
2025.10.04.
Aggódó szülőként szeretnéd jobban megérteni a gyermekedet? Így taníthatod meg csemetédet a babajelnyelv használatára.

Ha hozzátok is nemrég érkezett meg a gólya, akkor újdonsült szülőként gyakran érezheted azt, hogy mindenáron szeretnéd a babád összes szükségletét kielégíteni. Igyekszel meghallani a sírások közti különbséget, hogy könnyebben kitaláld, mire vágyik a legnagyobb kincsed, de sokszor teljesen kétségbeesel, hogy mi lehet a baja. Van egy jó hírünk, nem kell frusztrálva megvárnod, hogy gyermeked megtanulja az első szavakat. Tanítsd meg a babajelnyelv használatára.

babajelnyelv használat csecsemőkorban
Azok a gyerekek, akik babajelnyelvet használnak hamarabb tanulnak meg beszélni
Forrás: Shutterstock

Babajelnyelv: hogy szavak nélkül is megértsd minden vágyát

Amíg az első szavait meg nem tanulja a kisbabád, addig igencsak korlátozott lehet a kommunikációtok, hacsak meg nem tanítod jelelni. A babajelnyelv egy olyan technika, amely könnyű és egyszerű gesztusokból áll, hogy a legkisebbek is meg tudják tanulni, hiszen pont azért találták ki, hogy a szülő és a gyerek tudjon beszélgetni.

Lane Rebelo babanyelvoktató, a Tiny Signs alapítója a Today magazinnak így beszélt a jelelésről: 

A jelelés érthetőbb eszközöket ad a csecsemőknek, mint a mutogatás, és lehetővé teszi, hogy könnyebben kifejezzék azt, amit gondolnak.

A szülőknek így sokkal könnyebb, mert nem kell találgatniuk. Lássunk egy videót egy jelelő babáról, majd nézzük, hogyan taníthatod meg a saját csemetédet így beszélgetni.

@liv.vie0 These baby signs have been SO HELPFUL. I fully believe we have fewer meltdowns because she is able to communicate a bit more than she can verbally! #babysignlanguage #toddlersoftiktok #education #momsoftiktok #asl ♬ Rockin' Robin - Bobby Day

Miért jó a babajelnyelv?

A babajelnyelv segítségével nem kell többé találgatnod, hogy mire vágyik a gyermeked, mert könnyedén, beszéd nélkül is kifejezheti azt neked. 

Mivel a babák beszédkészsége később alakul ki, ezért nem szavakkal, hanem jeleléssel tudtok kommunikálni.

Mikortól lehet egy babát jelelni tanítani?

A legtöbb csecsemő 8-12 hónapos kora között kezd el jelelni, de Lane szerint bármikor nekifoghattok a jelnyelv megtanulásának — a legjobb, ha már 6-8 hónapos korban kezditek. Akárcsak a beszédfejlődés, a jelelés képessége is gyermekenként változó.

5 hónapos volt a legfiatalabb, akit személyesen láttam jelelni. A legtöbb csecsemő általában csak az első születésnapjuk környékén kezdi el, de aztán gyorsan beindul a jelbeszédük

 – mondja az oktató.

Hogyan taníthatod meg a gyermekednek a babajelnyelvet?

A módszer nagyon könnyű: egyszerre mondd ki a szót és mutasd a kezeddel a gesztust. Például jeleld azt, hogy játszani, miközben kimondod. Innentől kezdve már csak türelmesnek kell lenned és folyamatosan ismételni, hogy minél hamarabb megtanulja. Ne keseredj el, ha több hét vagy akár hónap szükséges, hogy jeleljen a babád, hiszen ez egy hatalmas feladat számára. Tartsd szem előtt, hogy az ismétlés a tudás anyja, és türelmesen jelelj neki, amikor csak tudsz.

Figyelj arra, hogy egyszerre ne taníts túl sok szót. Az elején kezdheted nagyjából a 3-5 legfontosabb szóval, majd folyamatosan bővítsd a „szókincseteket”.

Mely szavakkal kezdd?

Érdemes azokat a jeleket választanod, amelyeket a legtöbbször használtok egy nap, és ami legjobban kifejezi egy-egy szükségletét, például:

  • tej
  • még
  • alvás
  • elég
  • játék
  • koszos
  • anya
  • apa
  • enni
  • segíteni
  • víz
  • kérek

A szakértő szerint olyan jeleket is érdemes beépíteni a szótárunkba, amelyek játékosak és szórakoztatóak a babák számára, ilyen szavak például:

  • fény
  • boldog
  • labda
  • macska

Van a babajelnyelvnek hátránya?

Sok szülő fél attól, hogy ha a gyermek megtanul jelelni, akkor később tanul meg beszélni. Ám ez csak egy tévhit. Kutatások azt bizonyítják, hogy pont fordítva van  a jelelés mestere, Lane Rebelo szerint, aki azt mondja:

A babajelnyelv tanulása nem késlelteti a beszédfejlődést, sőt, a kutatások szerint a jelnyelvet tanult babák korábban beszélnek és nagyobb szókinccsel rendelkeznek


A legtöbb baba egy ideig egyszerre jelel és beszél, majd elmaradnak a gesztusok és csak a szavakkal fejezik ki magukat. 
Érdekel, hogy hogyan jelelj bizonyos szavakat? Akkor kattints az alábbi videóra, és tanulj néhány babajelet!

@shaunaspeechmama Hi, I’m a speech therapist and a mom. 💖 Did you know that sign language helps with development of verbal language production? Here are the first 10 signs to teach your baby! 🥰 What other signs would you like to know? #babytrendingvideos #babbling #babyproductstrending #speechtherapist #slps #slp #slpsoftiktok #slp2be #slp2b #slpgradstudent #speechies #slplife #babysignlanguage #babysign #babytalkers #talkingbabies #babytok #momlife #sahm #speechtherapy #speechdelay #speechtherapist #ftp #foryourpage #firsttimemom #mominfluencer #creatorsearchinsights #babytok #talkingbabies #momlife #sahm #speechtherapy #speech #speechdelay #speechtherapist #earlyintervention #ftp #babysign #babysignlanguage #CapCut ♬ This Will Be - audios4you


 

A pszichológus szerint ennek az egy szónak a kimondására ne kényszerítsd a gyereked

A szakértők szerint rendkívül káros lehet a gyerekek fejlődésére, ha a szüleik a szájukba adják a szavakat. Egy neves pszichológus szerint van egy szó, aminek kimondatása különösen veszélyes lehet a gyerek lelki fejlődésére.

Hihetetlen, de a gyermeked kedvenc játéka elárulja, milyen felnőtt lesz belőle

A kisgyerekek komplex kis lények és olykor nehéz megfejteni őket két cuki gügyögés és egy borsófőzelék okozta hisztiroham közepette. A szakértők szerint azonban van egy módszer, ami bombabiztosan elárulja, milyen személyiséggel rendelkezik, csupán a kedvenc játékát kell megfigyelned hozzá.

Ha erre az 5 kérdésre igen a válaszod, igazán kivételes szülők gyereke vagy

Elgondolkodtál már azon, mennyire formálta a mai énedet a gyerekkorodban kapott nevelés? Öt egyszerű kérdés, igen vagy nem a válaszod rájuk? Ez sokat elárul arról, milyen szülők mellett nőttél fel.

 

