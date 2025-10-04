Beszéd nélkül is megértheted – Így jelel neked a kisbabád

Ha hozzátok is nemrég érkezett meg a gólya, akkor újdonsült szülőként gyakran érezheted azt, hogy mindenáron szeretnéd a babád összes szükségletét kielégíteni. Igyekszel meghallani a sírások közti különbséget, hogy könnyebben kitaláld, mire vágyik a legnagyobb kincsed, de sokszor teljesen kétségbeesel, hogy mi lehet a baja. Van egy jó hírünk, nem kell frusztrálva megvárnod, hogy gyermeked megtanulja az első szavakat. Tanítsd meg a babajelnyelv használatára.

Azok a gyerekek, akik babajelnyelvet használnak hamarabb tanulnak meg beszélni

Forrás: Shutterstock

Babajelnyelv: hogy szavak nélkül is megértsd minden vágyát

Amíg az első szavait meg nem tanulja a kisbabád, addig igencsak korlátozott lehet a kommunikációtok, hacsak meg nem tanítod jelelni. A babajelnyelv egy olyan technika, amely könnyű és egyszerű gesztusokból áll, hogy a legkisebbek is meg tudják tanulni, hiszen pont azért találták ki, hogy a szülő és a gyerek tudjon beszélgetni.

Lane Rebelo babanyelvoktató, a Tiny Signs alapítója a Today magazinnak így beszélt a jelelésről:

A jelelés érthetőbb eszközöket ad a csecsemőknek, mint a mutogatás, és lehetővé teszi, hogy könnyebben kifejezzék azt, amit gondolnak.

A szülőknek így sokkal könnyebb, mert nem kell találgatniuk. Lássunk egy videót egy jelelő babáról, majd nézzük, hogyan taníthatod meg a saját csemetédet így beszélgetni.

Miért jó a babajelnyelv?

A babajelnyelv segítségével nem kell többé találgatnod, hogy mire vágyik a gyermeked, mert könnyedén, beszéd nélkül is kifejezheti azt neked.

Mivel a babák beszédkészsége később alakul ki, ezért nem szavakkal, hanem jeleléssel tudtok kommunikálni.

Mikortól lehet egy babát jelelni tanítani?

A legtöbb csecsemő 8-12 hónapos kora között kezd el jelelni, de Lane szerint bármikor nekifoghattok a jelnyelv megtanulásának — a legjobb, ha már 6-8 hónapos korban kezditek. Akárcsak a beszédfejlődés, a jelelés képessége is gyermekenként változó.

5 hónapos volt a legfiatalabb, akit személyesen láttam jelelni. A legtöbb csecsemő általában csak az első születésnapjuk környékén kezdi el, de aztán gyorsan beindul a jelbeszédük

– mondja az oktató.