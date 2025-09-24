Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ezzel az egy bosszantó tulajdonsággal rendelkező nők nevelik a legsikeresebb lányokat

Shutterstock - Standret
család anya gyereknevelés sikeresség
Tóth Bori
2025.09.24.
Falra mászik tőle, azonban ez a frusztráló anyai tulajdonság egy lány felnőtt élete sikerének kulcsa lehet. Vajon a gyereknevelés során rád is jellemző? Olvass tovább és kiderül.

Egyik gyerek sem szereti, ha a szülei folyton nyaggatják őket. Azonban az Essexi Egyetem kutatása alapján mégis úgy tűnik, hogy ez a sokszor idegesítő anyai tulajdonság a gyereknevelés egyik kulcsa. Azok a lányok ugyanis, akiket egy szigorú és következetes anyuka nevelt, felnőve a legsikeresebb nők közé tartozhatnak. De lássuk, hogy pontosan milyen eredményekre is jutottak a tudósok.

siker a gyereknevelés során
A szigorú gyereknevelés hozzájárulhat ahhoz, hogy a lányok sikeres felnőttekké váljanak.
Forrás: Shutterstock

Gyereknevelés: ez a bosszantó anyai tulajdonság lehet a kulcs ahhoz, hogy a lányodból sikeres nő váljon

Borítékolható, hogy bármelyik tini lányt megkérdeznénk, feláll a hátán a szőr attól, ha az anyja folyton sürgeti, nyaggatja és szigorú szabályokat kell betartania. 

Egy tini lány szemében "rossz és gonosz" az az anya, akik magas elvárásokat támaszt gyerekeivel szemben, és folyton arra ösztönzi, hogy a legjobbat hozza ki magából. Azonban ez koránt sincsen így.

A fentebb is említett kutatás az anya lánya kapcsolatot vizsgálta, illetve azt, hogy vajon egy ilyen szigorú anya, milyen hatással van lánya későbbi sikereire? A tanulmány megdöbbentő eredményekre jutott. Ugyanis azon anyák lányai, akiknél a szülő hajlamos volt magasabbra tenni a lécet, nagyobb valószínűséggel jártak főiskolára. A munkaerőpiacon való elhelyezkedésük során pedig magasabb fizetést kaptak. És ez még nem minden. A vizsgálatok feltárták, hogy egy szigorú anya mellett nevelkedő lányok kevésbé valószínű, hogy tinédzserként anyává váltak. Hogy miért? A lányok bár lázadnak a szigorú nevelés és a magas elvárások ellen, mégis ezek a családból hozott minták és szabályok észrevétlenül is beépülnek a tudatalattijukba és hatással vannak rájuk. Hosszú távon pedig ez lehet számukra a siker kulcsa.

Tinédzseranyák = nehezebb életút

A tanulmány továbbá rávilágított arra is, hogy azok a lánygyermekek, akik még tinédzserként esnek teherbe, nagyobb valószínűséggel hamarabb befejezik iskolai tanulmányaikat. Ha pedig munkát vállalnak, jellemzően kevesebbet keresnek, mint kortársaik. 

A Planned Parenthood szervezet szerint a gyerekkor során meghatározó, hogy a szülők a hallgatás helyett nyíltan tudjanak beszélgetni tini lányukkal a testükről a terhességről és a teherbeesés megelőzéséről. 

Így nagyobb eséllyel nevelhetnek olyan gyerekeket, akik nem vállalnak tizenévesen felelőtlenül gyereket. Tehát bármennyire is úgy tűnhet, hogy az elvárásaink süket fülekre találnak, ezek láthatatlan módon mégis befolyásolják a tini lányok döntéseit és tetteit, amik nagy hatással lehetnek későbbi életük alakulására.

