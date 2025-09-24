Ezzel az egy bosszantó tulajdonsággal rendelkező nők nevelik a legsikeresebb lányokat

Egyik gyerek sem szereti, ha a szülei folyton nyaggatják őket. Azonban az Essexi Egyetem kutatása alapján mégis úgy tűnik, hogy ez a sokszor idegesítő anyai tulajdonság a gyereknevelés egyik kulcsa. Azok a lányok ugyanis, akiket egy szigorú és következetes anyuka nevelt, felnőve a legsikeresebb nők közé tartozhatnak. De lássuk, hogy pontosan milyen eredményekre is jutottak a tudósok.

A szigorú gyereknevelés hozzájárulhat ahhoz, hogy a lányok sikeres felnőttekké váljanak.

Gyereknevelés: ez a bosszantó anyai tulajdonság lehet a kulcs ahhoz, hogy a lányodból sikeres nő váljon

Borítékolható, hogy bármelyik tini lányt megkérdeznénk, feláll a hátán a szőr attól, ha az anyja folyton sürgeti, nyaggatja és szigorú szabályokat kell betartania.

Egy tini lány szemében "rossz és gonosz" az az anya, akik magas elvárásokat támaszt gyerekeivel szemben, és folyton arra ösztönzi, hogy a legjobbat hozza ki magából. Azonban ez koránt sincsen így.

A fentebb is említett kutatás az anya lánya kapcsolatot vizsgálta, illetve azt, hogy vajon egy ilyen szigorú anya, milyen hatással van lánya későbbi sikereire? A tanulmány megdöbbentő eredményekre jutott. Ugyanis azon anyák lányai, akiknél a szülő hajlamos volt magasabbra tenni a lécet, nagyobb valószínűséggel jártak főiskolára. A munkaerőpiacon való elhelyezkedésük során pedig magasabb fizetést kaptak. És ez még nem minden. A vizsgálatok feltárták, hogy egy szigorú anya mellett nevelkedő lányok kevésbé valószínű, hogy tinédzserként anyává váltak. Hogy miért? A lányok bár lázadnak a szigorú nevelés és a magas elvárások ellen, mégis ezek a családból hozott minták és szabályok észrevétlenül is beépülnek a tudatalattijukba és hatással vannak rájuk. Hosszú távon pedig ez lehet számukra a siker kulcsa.