Exkluzív zenei programokkal folytatódik az MVM Classic&Club koncertsorozat

Különleges klasszikus és könnyűzenei élményekkel várják az őszi-téli időszakban is a zeneművészet szerelmeseit az MVM Classic&Club koncertjei. A nagy sikerű eseménysorozat ezúttal is színes tematikát vonultat fel, kiváló művészek előadásában. Az évad első, októberi rendezvényétől kezdődően – ahol a „Csehország varázslatos dallamai” című koncerten a cseh zenei klasszikusok mellett a 20. századi cseh zene egyik legkülönlegesebb alakja is megelevenedik – egészen decemberig változatos helyszíneken és programokkal lépnek fel a zeneművészet kiemelkedő hazai, illetve nemzetközi tehetségei, emellett az év végi ünnepi koncert sem maradhat el.

Az MVM Classic&Club koncertsorozat, amely 2024 óta töretlen sikerrel működik, idei őszi-téli évadában is elsőrangú hazai művészeket, izgalmas zenei produkciókat és kiváló nemzetközi fellépőket mutat be a közönségnek. A klasszikus zene és a könnyűzene rajongói ezúttal is változatos műsorok közül válogathatnak, a két kiemelt koncert mellett hagyományosan Junior Prima díjas fiatalok bemutatkozása, valamint egy meghitt karácsonyi koncert zárja majd az évadot.

A megújult Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében október 14-én a cseh klasszikus zene kerül a középpontba. A „Csehország varázslatos dallamai” című koncerten a Korossy Kvartett mellett Fürjes Anna Csenge Junior Prima díjas operaénekes és a nemzetközi hírű zongoraművész, Ivo Kahánek lép színpadra. A műsorban Dvořák, Smetana és Janáček legnépszerűbb darabjai csendülnek fel, amelyek egyszerre idézik meg a romantikus dallamvilágot és a közép-európai zenei gyökereket.

Forrás: MVM Zrt.

Az őszi-téli évad második koncertjére november 19-én kerül sor, az Ötpacsirta Szalonban. A rendezvényen Nagy Emma Junior Prima díjas jazzénekes és Egri János Jr. Junior Prima díjas jazz-zongoraművész műsorát hallhatják az érdeklődők.

November 25-én a MOMkult Színháztermében Európa egyik legnépszerűbb fúvószenekara, a Boban Marković Orkestar lép fel. A szerb trombitás és zenekara évtizedek óta a balkáni zene ikonikus képviselője, bárhol járnak, rajongók tízezreit vonzzák. A budapesti koncerthez ezúttal Oláh Kálmán Jr., Junior Prima díjas jazz-szaxofonművész is csatlakozik, tovább gazdagítva a balkáni és európai hagyományokból táplálkozó örömzenét.