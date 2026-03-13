Mézes-barackos margarita: a koktél, amivel méltó módon köszöntheted a teraszos időszakot

Nagy Kata
2026.03.13.
Van valami különlegesen varázslatos az első langyos tavaszi estékben, amikor egy terasz és két szék hirtelen a világ legjobb szórakozóhelyévé változik. Ilyenkor nem kell sok: pár barátnő, néhány szaftos pletyka, és egy isteni margarita, ami pont annyira spicy, mint maguk a beszélgetések.

Garantáljuk, hogy ez a forró mézes-barackos margarita lesz a leghűségesebb társad az elkövetkezendő időszakban: egyszerre friss, gyümölcsös és egy kicsit csábító, a legjobb pedig az, hogy elkészíteni is majdnem olyan gyors, mint újratölteni a poharadat. 

A mai különleges margarita receptünket muszáj minél hamarabb kipróbálnod! 
Ez a forró mézes-barackos margarita koktél recept minden ínyenc csaj kedvence lesz 

  • A kellemes nyári esték egyik elengedhetetlen kelléke egy pohár finom margarita. 
  • Ma a klasszikus recept új változatát hoztuk el neked egy kis barackkal és egy kanál forró mézzel. 

Mostanában a jó idő beköszöntével egyre többször jön el az a pillanat, amikor a nap végén másra sem vágyunk, csak hogy lehuppanjunk a teraszra, lerúgjuk magunkról a tűsarkút (na jó, sportcipőt), és elmerüljünk a friss pletykákban a legjobb barátnőink társaságában. 

Ehhez pedig természetesen szükségünk lesz egy könnyű, ínycsiklandó italra, ami pont annyira frissít fel, mint egy spontán nyári kaland. Nos, ilyenkor jön a képbe a barackos margarita. 

Bizony, ha már a kókuszos verziót meguntad, az almacideres a könyöködön jön ki, és éppen méregtelenítésre sincs szükséged, akkor kapd elő a shakert és próbáld ki ezt a zseniálisan finom koktélt, amivel az összes barátnődet lenyűgözheted!

Hozzávalók: 

  • 50 g őszibarackpüré
  • 45 ml tequila
  • 45 ml Cointreau
  • 1,5 dl limelé
  • néhány csepp forró méz 
  • őszibarack a díszítéshez 
  • jég
  • tajin fűszer

Elkészítés: 

Tedd a shakerbe a jeget, öntsd rá az őszibarackpürét, a tequilát, a Cointreaut, a lime levét és a mézet, majd alaposan rázd össze. Egy pohár szélét kend meg a forró mézzel, forgasd tajin fűszerbe és öntsd bele a koktélt. Díszítsd őszibarack szeletekkel.

@cocktails Happy National Margarita Day! 🍋‍🟩✨ Ingredients: - 2 oz. peach purée - 1.5 oz. tequila - .5 oz. Cointreau - .5 oz. lime juice - a few dashes of hot honey - rim glass with hot honey and Tajín - garnish with a peach slice #nationalmargaritaday #margarita #hothoney #peach #cocktails ♬ Vamos A Bailar - Mexican Music Factory

