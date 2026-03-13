Mézes-barackos margarita: a koktél, amivel méltó módon köszöntheted a teraszos időszakot

Garantáljuk, hogy ez a forró mézes-barackos margarita lesz a leghűségesebb társad az elkövetkezendő időszakban: egyszerre friss, gyümölcsös és egy kicsit csábító, a legjobb pedig az, hogy elkészíteni is majdnem olyan gyors, mint újratölteni a poharadat.

A mai különleges margarita receptünket muszáj minél hamarabb kipróbálnod!

Ez a forró mézes-barackos margarita koktél recept minden ínyenc csaj kedvence lesz A kellemes nyári esték egyik elengedhetetlen kelléke egy pohár finom margarita.

Ma a klasszikus recept új változatát hoztuk el neked egy kis barackkal és egy kanál forró mézzel.

Mostanában a jó idő beköszöntével egyre többször jön el az a pillanat, amikor a nap végén másra sem vágyunk, csak hogy lehuppanjunk a teraszra, lerúgjuk magunkról a tűsarkút (na jó, sportcipőt), és elmerüljünk a friss pletykákban a legjobb barátnőink társaságában.

Ehhez pedig természetesen szükségünk lesz egy könnyű, ínycsiklandó italra, ami pont annyira frissít fel, mint egy spontán nyári kaland. Nos, ilyenkor jön a képbe a barackos margarita.

Bizony, ha már a kókuszos verziót meguntad, az almacideres a könyöködön jön ki, és éppen méregtelenítésre sincs szükséged, akkor kapd elő a shakert és próbáld ki ezt a zseniálisan finom koktélt, amivel az összes barátnődet lenyűgözheted!

Hozzávalók:

50 g őszibarackpüré

45 ml tequila

45 ml Cointreau

1,5 dl limelé

néhány csepp forró méz

őszibarack a díszítéshez

jég

tajin fűszer

Elkészítés:

Tedd a shakerbe a jeget, öntsd rá az őszibarackpürét, a tequilát, a Cointreaut, a lime levét és a mézet, majd alaposan rázd össze. Egy pohár szélét kend meg a forró mézzel, forgasd tajin fűszerbe és öntsd bele a koktélt. Díszítsd őszibarack szeletekkel.

Ha szívesen megkóstolnál más koktélokat is, csekkold ezeket a recepteket: