A viktoriánus erkölcs paravánja mögött: fehérneműfotók a 19. században

A viktoriánus korról szinte mindenkinek a prüdéria jut eszébe, ahol már a csukló látványa is botrányt keltett. A viktoriánus erkölcs azonban ügyesen felépített illúzió volt csupán, amivel elfedték a mélyben meghúzódó romlottságot, valamint a társadalmi változásokat. Ennek ékes példája, hogy épp ebben a prűd korszakban terjedt el a fehérneműs fotózás: nők tömegei készíttettek fotográfiát magukról alsóneműben, miközben budoárjukban pózoltak. Vajon miért terjedt el egy ilyen frivol trend a történelem legprűdebb korszakában?

A viktoriánus erkölcs árnyékában jelentek meg a budoárfotók.

Budoárfotók a 19. században A budoár egy elegáns női öltözőszoba, ahol szépítkeztek, öltöztek, vendéget fogadtak.

A viktoriánus korban elterjedt a budoárfotózás, ahol alsóneműben mutatkoztak a nők.

Társadalmi átalakulást jelzett a 19. századi fehérneműfotók elterjedése.

A budoárok titkai – Mi volt a női öltözőszobákban?

A budoár jelentése szerint egy olyan elegánsan berendezett helyiséget takar, ahol a nők nyugodtan öltözködhettek, szépítkezhettek, de személyes ügyeiket is itt intézték, vendégeket fogadtak. Ezek az öltözőszobák francia arisztokrata körökből terjedtek el a 18. században. Mivel ott le is vetkőztek és természetes valójukban mutatkoztak, ha valaki meghívást kapott egy budoárba, a bizalom jele volt, különös megtiszteltetésnek számított.

A budoárok nemcsak az öltözködés, de a társasági élet fontos helyszínei is voltak.

A budoár társadalmi szerepét az is növelte, hogy a 18-19. században a nők és férfiak szigorúan elkülönített terekben éltek, így az öltözőszoba a nők saját kis birodalma lehetett, ahova férfiaknak nem volt belépése. Az ellenkező nem, valamint a társadalom számára e titokzatos, rejtett világ volt, aminek titkait nem ismerhették meg.

Ahogy a fényképezés megjelent és széles tömegek részére vált elérhetővé, egyre többen készítettek magukról budoárfotókat, ahol alsóneműben, vagy akár pőre valójukat megmutatva pózoltak.

Joggal merül fel a kérdés, hogy ez a szemérmetlen szokás miként fért össze a szigorú viktoriánus erkölccsel, ahol már az is kihágásnak számított, ha véletlenül kibukkant a boka? A válasz az, hogy a viktoriánus kor prüdériája egy illúzió volt csupán.