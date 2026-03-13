A viktoriánus erkölcs paravánja mögött: fehérneműfotók a 19. században

Bába Dorottya
2026.03.13.
A 19. század prűd légkörét alsóneműs képek törték meg. Meglepő módon a budoárfotók nem ellenkeztek a viktoriánus erkölccsel – inkább kéz a kézben jártak vele.

A viktoriánus korról szinte mindenkinek a prüdéria jut eszébe, ahol már a csukló látványa is botrányt keltett. A viktoriánus erkölcs azonban ügyesen felépített illúzió volt csupán, amivel elfedték a mélyben meghúzódó romlottságot, valamint a társadalmi változásokat. Ennek ékes példája, hogy épp ebben a prűd korszakban terjedt el a fehérneműs fotózás: nők tömegei készíttettek fotográfiát magukról alsóneműben, miközben budoárjukban pózoltak. Vajon miért terjedt el egy ilyen frivol trend a történelem legprűdebb korszakában?

Budoár fotók a viktoriánus erkölcs árnyékában
A viktoriánus erkölcs árnyékában jelentek meg a budoárfotók.
Budoárfotók a 19. században

  • A budoár egy elegáns női öltözőszoba, ahol szépítkeztek, öltöztek, vendéget fogadtak.
  • A viktoriánus korban elterjedt a budoárfotózás, ahol alsóneműben mutatkoztak a nők.
  • Társadalmi átalakulást jelzett a 19. századi fehérneműfotók elterjedése.

A budoárok titkai – Mi volt a női öltözőszobákban?

A budoár jelentése szerint egy olyan elegánsan berendezett helyiséget takar, ahol a nők nyugodtan öltözködhettek, szépítkezhettek, de személyes ügyeiket is itt intézték, vendégeket fogadtak. Ezek az öltözőszobák francia arisztokrata körökből terjedtek el a 18. században. Mivel ott le is vetkőztek és természetes valójukban mutatkoztak, ha valaki meghívást kapott egy budoárba, a bizalom jele volt, különös megtiszteltetésnek számított.

A budoárok nemcsak az öltözködés, de a társasági élet fontos helyszínei is voltak.
A budoár társadalmi szerepét az is növelte, hogy a 18-19. században a nők és férfiak szigorúan elkülönített terekben éltek, így az öltözőszoba a nők saját kis birodalma lehetett, ahova férfiaknak nem volt belépése. Az ellenkező nem, valamint a társadalom számára e titokzatos, rejtett világ volt, aminek titkait nem ismerhették meg.

Ahogy a fényképezés megjelent és széles tömegek részére vált elérhetővé, egyre többen készítettek magukról budoárfotókat, ahol alsóneműben, vagy akár pőre valójukat megmutatva pózoltak.

Joggal merül fel a kérdés, hogy ez a szemérmetlen szokás miként fért össze a szigorú viktoriánus erkölccsel, ahol már az is kihágásnak számított, ha véletlenül kibukkant a boka? A válasz az, hogy a viktoriánus kor prüdériája egy illúzió volt csupán.

Viktoriánus erkölcs vs. budoárfotók

Tudni érdemes, hogy a 19. századi prüdériát elsősorban az évszázadban dúló forradalmak hatására találták ki a felsőbb osztályok. Ennél fogva a viktoriánus erkölcs is csak paraván volt, ami mögé minden frivol titkot elrejthettek. A szigorú prüdéria elfojtotta az emberi önkifejezést, az erotika tabunak számított – kiváltképp hölgyek körében –, a budoárfotók révén viszont kifejezhették szexualitásukat.

Nemcsak a társadalom, de a fotográfia történetében is mérföldkövet jelentettek a budoárképek.
A képek fő témája nem az erotika volt, sokkal inkább az érzékiséget, valamint a pompát, szépséget emelték ki. Eredetileg személyes használatra, saját szórakozásra készültek a képek, csak a későbbiekben váltak pénzkereseti forrássá, változatos társadalmi osztályokból kerültek ki a modellek. (Jóllehet, a fő célközönség zömében férfiakból állt.)

Érdemes tudni, hogy a 19. században már komoly előrelépések voltak a női jogok területén, de a nőjogi mozgalmak is ebben a korszakban szökkentek szárba. A férfiaktól elszeparálva építették a maguk világát a nők, akik egyre bátrabban fejezték ki önmagukat. Így egy budoárban készült fotográfia valójában a nők öntudatra ébredésének jeleként is értelmezhető, akik nem féltek szembemenni a felszínes erkölcsökkel.

Amiről a budoárfotók mesélnek

Ez a 19. századi trend műfajteremtő volt a fényképezés történetében, hisz az öltözés közben készült képek a mai napig kedvelt témái a fotózásoknak. Ezek a korai fehérneműfotók valójában a viktoriánus erkölcs következményei voltak, mely kalodába akarta zárni a természetes társadalmi folyamatokat.

